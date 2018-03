„Viele können sich das nicht leisten“

Anzeige

Von Heidelberg nach Lampertheim

Sozialeren Wohnungsbau wünscht sich auch der Immobilienmakler Sascha Ringenwald. „Nicht für Hartz-IV-Empfänger, sondern für normale Leute, die Kinder und ein Auto haben, etwas sparen oder mal in Urlaub fahren wollen.“ Der 45-Jährige betreibt seit sieben Jahren ein Büro in Biblis, den Markt beobachtet er aber schon länger. „Die Preise haben stark angezogen. Die Leute investieren, weil die Zinsen niedrig sind, und erhöhen danach die Miete.“ Fast alles, was modernisiert oder neu gebaut werde, würde nach Passivhausstandard oder barrierefrei mit Fahrstuhl realisiert.

Eine hohe Ausstattung könnten sich viele aber nicht leisten. Schließlich liege der Durchschnittslohn bei nur 1400 Euro netto. „Investoren wollen natürlich Geld verdienen, aber dadurch wird es noch problematischer.“ Das sei in größeren Städten noch stärker zu beobachten. Deshalb erhält Ringenwald immer mehr Anfragen aus Mainz, Darmstadt, Worms, Mannheim oder Frankenthal. „Ein Kunde ist kürzlich von der Heidelberger Innenstadt in die Ortsmitte Lampertheims gezogen – er zahlt nur noch ein Drittel an Miete“, erzählt er, „und kann sich wieder was leisten.“

Verständnis für Investoren äußert Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch: „Die Vorgaben und Auflagen sind inzwischen so hoch, dass es mit Neubauten kaum mehr möglich ist, günstigen Wohnraum zu schaffen.“ Deshalb ist Bersch der Meinung, die Kommune müsse selbst tätig werden. „Wir könnten auch einen Altbau vermarkten.“ Er weiß, dass sich der Mietzins auf hohem Niveau bewegt. „Ich bin schon überrascht, was hier verlangt wird.“ Der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka kritisiert, das Problem sei hausgemacht. Es sei Jahrzehnte lang versäumt worden, auf die entsprechende Entwicklung zu reagieren.

Nach Ringenwalds Erfahrung halten sich die Mieten von Biblis und Groß-Rohrheim die Waage. Im Neubau oder mit gehobener Ausstattung pendle sich der Preis aber schnell zwischen 8 und 10 Euro ein. Bürstadt sei etwas teurer, Lampertheim und Viernheim – aufgrund der Nähe zu Mannheim – sowieso. Der Immobilienmakler beobachtet darüber hinaus, dass zahlreiche Wohnungen leer stehen. Das verschärfe das Problem der Wohnungsnot und der hohen Preise. Er hat schon als Hausverwalter gearbeitet und weiß, dass Diskussionen mit Mietern anstrengend sein können. „Aber die meisten Leute wollen nur ordentlich wohnen und nicht veräppelt werden.“

Schwierig sei es auch für Menschen, die Hund, Katze oder Kind mitbringen. „Viele sind zwar kinderlieb, aber sie haben Angst, es könnte zu laut werden. Das stimmt mich traurig.“ Der 45-Jährige wünscht sich grundsätzlich mehr Empathie. „Wer will, dass seine Mieter langfristig drin bleiben, sollte auch nicht alle drei Jahre die Miete erhöhen.“ In der Anonymität einer Großstadt interessiere das niemanden – aber auf dem Land schon, was Ringenwald freut.

Neubaugebiete geplant

Wenn der Bibliser ein Objekt im Ried anbietet, habe er wesentlich mehr Anfragen als früher. Jerzy Konfiszer von K24 Immobilien in Bürstadt bestätigt das: „Sobald eine Wohnung auf den Markt kommt, steht unser Telefon nicht mehr still.“ Seiner Ansicht nach fehlen sowohl Wohnungen als auch Grundstücke für neue Häuser.

In Biblis ist der Energiewohnpark im Helfrichsgärtel III mit 67 Parzellen geplant. Bürstadt will gleich zwei Neubaugebiete ausweisen. Immerhin stehen laut Verwaltung 600 Bewerber auf der Warteliste für ein Grundstück. Das Sonneneck soll erweitert werden, und in Bobstadt – entweder im Langgewann oder Zwerchhaag – sollen neue Häuser entstehen. Zudem hofft Schader, dass in der Stadt noch weitere Flächen verdichtet werden – durch Investoren, nicht durch die Stadt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.03.2018