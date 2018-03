Anzeige

Über einen weiteren ersten Platz freuten sich die Trainerinnen Martina Sänger mit Ramona Eberle. Ihre P5-Mannschaft, Jahrgang 2007 und jünger, mit Melisa Bürkup, Ava Charles, Vanessa Emig, Elisa Frank, Valea Klinger und Keti Seifarth begann schwach am Sprung. Eine Turnerin stürzte gleich zweimal über den Bock und die nächste hatte einen Fehlversuch. Dennoch konnten sie 40 Punkte von möglichen 45 erturnen, da immer nur drei Turnerinnen in die Endwertung gelangen. Vanessa und Valea erhielten jeweils eine 13er-Wertung, gefolgt von Melisa mit 12,9 Punkten. Insgesamt erturnten sie 159,9 Punkte und waren sehr stolz auf ihren ersten Platz.

Im schwierigeren Wettkampf P4-P6, Jahrgang 2005 und jünger, turnten sich die Mädchen Nele Bräuer, Alexandra Keller, Alina Klam und Vanessa Romano auf den vierten Platz und waren auch damit zufrieden. Ihre eingeübten Teile klappten sehr gut und sogar teilweise besser als im Training. Begleitet wurde die Gruppe von Ulrike Gebhardt.

Die fünfte TSG-Mannschaft trat im jahrgangsoffenen Wettkampf P4-P9 an. Mit 182,65 Punkten standen sie bei der Siegerehrung auf dem zweiten Platz und jubelten. Am meisten freute sich Michelle Kolmer über 17,3 Punkte von möglichen 18 am Sprung für ihren Yamashita. Am Balken zeigte Nadja Oestmann, P9, eine der schwierigsten Übungen, unter anderem mit Rad und Pferdchensprung mit halber Drehung. In der Mannschaft turnten außerdem Waia di Bennardo, Elisa Geier, Ana Seifarth und Fjolla Weiss. Begleitet wurden sie von Tamara Sänger. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.03.2018