Nach sieben Veranstaltungen blickte Martin Peters auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Neben drei Reitturnieren waren die Helfer beim Gurkenfest und bei der Durchführung der Sportgala des Sportbundes aktiv. Zudem nahmen sie am Volkstrauertag an der Gedenkfeier teil und gestalteten eine Weihnachtsfeier für die Jugendabteilung.

„Das Gurkenfest ist nach wie vor eine wichtige Einnahmequelle“, erklärte Martin Peters. Er freute sich, dass die Teilnehmer am Reitturnier, beim Westernreiten und bei den Süddeutschen Ponymeisterschaften voll des Lobes waren. Unisono hatten diese die kurzen Wege, den Pflegezustand der Anlage und die Betreuung gelobt.

Auch die Kooperation mit der Schule in den Weschnitzauen hat sich bewährt. Wöchentlich wird den Grundschülern eine Reit-AG angeboten.

Auch wenn sich der Vorsitzende darüber bewusst war, dass zwei zusätzliche Veranstaltungen im Jahr 2017 allen Beteiligten viel abverlangt haben, machte er darauf aufmerksam, dass die erzielten Gewinne dringend zum Erhalt der Anlage und zur Bedienung der Kredite, die im Rahmen der Platzsanierungen aufgenommen wurden, gebraucht werden. Das Zahlenwerk, das von Thomas Barth detailliert vorgestellt wurde, machte dies deutlich.

Auch sportlich befindet sich der Verein auf der Höhe der Zeit. Neben 90 Jugendlichen sind es die etablierten Reiter, die mit guten Platzierungen den Ruf des Vereins im Umland prägen. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte Martin Peters langjährige, verdiente Mitglieder und gab die Termine für das laufende Jahr bekannt.

Am 9. Juni findet das Sommerfest mit Übernachtung der Jugend statt. Vom 30. Juni bis 3. Juli beteiligt sich der Verein wieder am Gurkenfest. Vom 16. bis 18. August findet eine Pferdeleistungsschau statt. Am 25. und 26. August wird das Westernturnier mit Qualifikation zur Trophy Tour ausgetragen. Vom 28. bis 30. September finden die Süddeutschen Ponymeisterschaften statt. Und im Dezember beschließt die Weihnachtsfeier der Jugend das Vereinsjahr.

