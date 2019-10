Vielfalt des Gospel

Die Rainbow Gospel & Soul Connection kommt nach Bürstat. © Chor

Bürstadt.Den Facettenreichtum der Gospelmusik präsentieren die Mitglieder der Rainbow Gospel & Soul Connection am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Bürstadt.

Geleitet wird der Chor aus dem Mannheimer Stadtteil Feudenheim von Joe Völker. Das Repertoire bietet traditionelle amerikanische Kirchenmusik und die aktuellen Gospel-Charts-Hits, heitere und besinnliche Stücke, aber auch den einen oder anderen weltlichen Song.

Die Karten kosten im Vorverkauf 11 Euro, ermäßigt 9 Euro. Sie sind erhältlich in der Pegasos-Buchhandlung, Nibelungenstraße 44, im evangelischen Pfarrbüro, Heinrichstraße 22, sowie über www.rainbowgospel.de. An der Abendkasse kostet der Einlass dann 13 Euro, ermäßigt 11 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei. red

