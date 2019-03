Vielfalt im Garten

Bürstadt.In Gärten, Parks und auf Balkonen finden Tiere allzu oft nicht mehr das, was sie zum Überleben brauchen: Nahrung, Rückzugsraum und ein Plätzchen für den Nachwuchs. Gleichzeitig wächst das Interesse an naturnahen Gärten. Viele wollen selbst etwas für Insekten und Vögel tun. Die Ausstellung „Gönn dir Garten“ zeigt, wie Hobbygärtner eine Wohlfühloase für sich und die Natur erschaffen können. Sie gibt Tipps für die Auswahl von Pflanzen und zeigt, wie sich ohne Torf und Pestizide gärtnern lässt. Sie stellt vor, wie sich Insekten, Vögel, Fledermäuse und Igel in den Garten locken lassen.

Der Nabu Bürstadt lädt Interessierte zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, 7. März, um 16.30 Uhr ins Foyer des Rathauses Bürstadt ein. Ab dem 8. März kann die Ausstellung dann immer während der Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.03.2019