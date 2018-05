Anzeige

Biblis.Sportliche Höhepunkte der jährlichen Rennradsaison sind beim Bibliser Radfahrerverein seit vielen Jahren die jährliche „Etappenfahrt“ und der vereinsinterne „Radmarathon“.

Bevor es jedoch im Juni zu der achttägigen Etappenfahrt mit festem Standort im Raum Paderborn und täglichen Ausfahrten in die Umgebung oder zum Radmarathon mit mehr als 200 Fahrtkilometern Ende August kommt, sind mehrmals wöchentlich Trainingstouren und an den Wochenenden die Teilnahme an RTF-Touren in der näheren und weiteren Umgebung geplant.

Die größte Gruppe des Bibliser Radsportvereins ist die Rentner-Rennrad-Radlergruppe. Mit der entsprechenden Freizeit nutzen sie auch die Wochentage zu ausgedehnten Trainingsfahrten. Dienstags und donnerstags geht es auf sportliche Touren durch Südhessen, Rheinhessen und die Pfalz. Angestrebt sind dabei Fahrten über 70 bis etwa 130 Kilometer an einem Tag. Dabei wird je nach Streckenverlauf ein Stundenmittel von 25 bis 30 Kilometern pro Stunde angestrebt und erreicht. An den Wochenenden steht für die noch berufstätigen Rennradfahrer und die Rentner-Rennrad-Radler die Teilnahme an den ausgeschriebenen RTF-Touren auf dem Programm. In der näheren Umgebung sind dies etwa die Starts in Schifferstadt, Lustadt, Mölsheim, Göllheim, Frankfurt, Bischofsheim, Rüsselsheim, Einhausen, Rheindürkheim, Darmstadt, Deidesheim, Bobenheim-Roxheim und Bürstadt.