Vier Medaillen zum Jahresabschluss

bürstadt.Als Kampfabschluss für das Jahr 2018 durften die Kämpfer von Samurai Bürstadt beim Nikolausturnier in Elz schon einmal in die Gewichts- und Altersklassen für das Jahr 2019 schnuppern.

So starteten in der Altersklasse U12 weiblich Germaine Bufford und Zoé Rühl. Germaine Bufford ließ sich von einer drei Kilogramm schwereren Gegnerin überrennen, landete auf den Rücken und verlor mit Ippon. Zoé Rühl führte bis kurz vor Ende mit Waza-ari, ließ sich ablenken und verlor mit einem Ippon.

Bei Pascal Fleuti, der leichteste der U12-Gruppe, zeigten sich Unsicherheiten in dieser Altersklasse. Er musste sich in allen seinen drei Kämpfen knapp mit Kampfrichterentscheid geschlagen geben. Deni Uzarevic startete in der Altersklasse U15 nach Gewichtsklassen. Den ersten Kampf gewann er klar mit Ippon in kürzester Zeit. Im nächsten Kampf unterlag er mit Ippon dem späteren Sieger und musste in das kleine Finale. Im Kampf um den dritten Platz musste er sich dann geschlagen geben. Felix Hofer startete als einziger der Truppe in seiner gewohnten Altersgruppe U15. Auch er kämpfte nach Gewichtsklasse. All seine drei Kämpfe gewann er in kurzer Zeit mit Ippon.

Das Ergebnis aus diesem Turnier war für die Kämpfer des Judovereins Samurai Bürstadt mit einen ersten Platz für Felix Hofer, jeweils einem zweiten Platz für Germaine Bufford und Zoe Rühl, einem dritten Platz für Pascal Fleuti und einem fünften Platz für Deni Uzarevic sehr erfreulich. Wichtig waren jedoch die Erfahrung und die Anregungen für das Training im nächsten Jahr. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.12.2018