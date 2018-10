Viertes Handballcamp ein Erfolg

Bürstadt.In der letzten Herbstferienwoche fand wieder ein Handballcamp der HSG Ried Handball statt. Erstmals konnten die Initiatoren Ariane Jordan und Gerhard Barthel die Teilnehmer in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule begrüßen. In den Vorjahren stand nur die kleine Wasserwerkhalle und die halbe TV Halle zur Verfügung. Leider war die Teilnehmerzahl in diesem Jahr nicht so groß wie in der Vergangenheit. Dies hatte mit den frühen Herbstferien zu tun, denn viele Eltern nutzten die Ferien für einen längeren Urlaub.

Pünktlich um 9 Uhr wurden am ersten Tag aber 25 teilnehmende Kinder begrüßt, die dann in drei Trainingsgruppen eingeteilt wurden. Auf dem Programm stand an allen drei Tagen das Erlernen der Handball-Grundlagen sowie das Festigen und Erweitern der Handballkenntnisse.

Erfahrene Trainer

Betreut wurden die Kinder von erfahrenen Trainern aus den Reihen der HSG Ried Handball und vom Bundesfreiwilligendienstler Max Hay vom TV Bürstadt. Während die Kinder in der Sporthalle übten, war im Hintergrund ein Team damit beschäftigt, Getränke, Snacks und ein Mittagessen für die Spieler bereit zu stellen. Mit viel Spaß und dem nötigen Eifer waren alle Teilnehmer in den kleinen Trainingsgruppen an allen Tagen sehr fleißig. Die letzte Stunde eines jeden Tages stand dann für Handballspiele zur Verfügung, und in diesen Spielen konnte man von Tag zu Tag Fortschritte erkennen. Höhepunkte für die Teilnehmer waren am letzten Tag des Handballcamps die Ausgabe der T-Shirts und der Besuch von Conny, dem Maskottchen der Rhein-Neckar Löwen. Neben einem gemeinsamen Foto wurden fleißig Autogramme gesammelt, und Conny ließ es sich nicht nehmen, in den letzten Spielen selbst mitzuwirken, was viel Freude und Spaß bei den Kleinsten hervorrief.

„Auch in diesem Jahr haben wir mit unserem Handballcamp wieder einen Beitrag dazu geleistet, den Kindern das Handballspiel näher zu bringen und sie dafür zu begeistern, bei den nächsten Trainingseinheiten weiter an ihren Fähigkeiten zu arbeiten“, sagten die Initiatoren nach Ende der Veranstaltung.

Vereine sind gefragt

Es wäre schön, wenn sich auch die umliegenden Vereine für diese Veranstaltung begeistern könnten, denn dann könnte ein größerer Kreis an Spielern angesprochen und das Camp eventuell ausgedehnt werden.

Ein Dank geht noch einmal an den Kreis Bergstraße, der es ermöglicht hat, diesmal in der großen Halle zu trainieren, denn dort waren die Voraussetzungen für alle Teilnehmer optimal. red

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018