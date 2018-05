Virtuos durch Wirren der Liebe

Anzeige

Kostproben gefällig? Die Suite aus Sergej Prokofjews „Romeo und Julia“ war kaum auf melodiös-rasante Weise durch den Saal gerauscht, da wartete auch schon der erste Seitenhieb. Genau besehen, so fasste es Angelika Bachmann zusammen, hätten die beiden Liebenden doch nur die positiven Seiten einer Beziehung erlebt: „Sie haben sich selten gesehen, mussten kaum miteinander reden – und das Ende war doch auch ruhig und friedlich.“ Da war den Damen der erste deftige Lacher im Saal schon sicher.

Peitschende Klassikklänge

Und gleichzeitig war damit abgesteckt, in welchen Linien die kommenden zweieinhalb Stunden verlaufen sollten. Denn anstatt sich in lange romantische Stimmungsbögen zu verlieben, peitschten Schubert und Beethoven live durch die Boxen, um passioniert die Fetzen fliegen zu lassen.

Gewiss huschte hier und da auch eine schnelle Träne über die Wange, wenn sich der gute alte Herbert mal wieder eine neue Affäre zum Tanzen suchte. Doch am Ende sind die elenden „Männer, welche Liebe fühlen“ von Mozart bis hin zum eigenen Ehegatten („Der Feind sitzt neben dir!“) ohnehin alle gleich.

Was die herrlich komödiantische Performance von „Salut Salon“ dabei so stark machte, war ihre messerscharf justierte Komik. Denn wenn sich die wild gewordenen Furien wegen den Kerlen dieser Welt in einer Sekunde gegenseitig an die Gurgel gingen, zur klassischen „A-Team“-Titelmelodie sogar mit denen eigenen Instrumenten erstechen wollten, um im nächsten Moment über die verlorenen Emotionen zu klagen, lauschte man einem furiosen Wechselspiel vierer Königinnen der Nonchalance, die ihre Unverschämtheiten technisch so astrein choreographieren, dass sie zum Genuss wurden. Tatsächlich war der Grat, auf dem die Femmes fatales dieses Abends wandelten, ein gleichsam schmaler, führen die Pfade der Liebe doch rasch auf verdorrtes Land, wo ihre Irrungen und Wirrungen zum müden Klischee verkommen.

Dass solche Langeweile in Bürstadt jedoch nie drohte, hing an diesem Abend vor allem mit zwei Dingen zusammen. Zum einen war es die Reinheit, mit der sich jede Musikerin perfekt auf ihr eigenes Instrument und das Gehör für den gesamten Klang verstand, um jederzeit bereit zu sein, sich als Sängerin zu profilieren oder in die Randbereiche der Klassik aufzubrechen. Als das schrille Graffiti im Hintergrund grellen Schmetterlingen und die feuerroten Roben einem kurzen Schwarzen wichen, um Astor Piazzolla an Bandoneon und Melodika die Ehre zu geben, schwebten die lateinamerikanischen Liebesschwüre nur so durch die Luft.

Der andere Punkt war die fast schon unerschöpfliche Vielfalt: Egal ob Puppe Oskar frech auf Sonja Lena Schmids Cello herumfiedelte, Olga Shkrygunova mit Michail Glinka die russische Seele zwischen Walzer und Wodka durchdeklinierte, oder Angelika Bachmann ganz Lyrisches hören ließ: Von zärtlichen georgischen Wiegenliedern bis hin zum All Time Favourite-Medley zwischen „Flugzeuge im Bauch“ und „All You Need Is Love“ lieferten „Salut Salon“ wegweisende Qualität mit grandioser Leichtigkeit. Chapeau!

