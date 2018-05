Anzeige

Auch Exoten im Blick

Auch Dichter kommen immer wieder zu Wort, so dass wir lesen können, was Wilhelm Busch über den Waldkauz geschrieben hat und wie William Shakespeare in Macbeth das Treiben der Schwalben verewigt hat. Doch auch aktuelle Studien werden vorgestellt, so dass im Vergleich der historischen mit aktuellen Beobachtungen langjährige Entwicklungen besonders deutlich werden. Bei einigen Arten verrät uns der Autor auch den Hintergrund des wissenschaftlichen oder des deutschen Namens.

Bei der Auswahl der Vogelarten setzt der Autor weitgehend auf bekannte Arten wie Amsel, Nachtigall, Wanderfalke, Rabenkrähe und Rotkehlchen. Hier erfährt man an dem gewählten Beispiel oft Überraschendes und Grundlegendes beispielsweise zu Zugverhalten, Gesangsvariationen und evolutionären Anpassungen. Neben den „Allerweltsarten“ stellt der Verfasser Ulrich Schmid auch Neozoen (sich neu in unserer Region ansiedelnde Arten) und Exoten wie Nilgans und Gelbkopfamazone vor.

Das Buch „Vögel: zwischen Himmel und Erde“ von Ulrich Schmid ist ein liebevoll gestaltetes Buch für Vogelliebhaber und alle, die es werden wollen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.05.2018