Volker Utz zieht sich nur als Sprecher zurück

Bobstadt.„Ich habe den Arbeitskreis Ortsgeschichte mit unseren Mitstreitern aufgebaut und sieben Jahre intensiv begleitet. Es läuft alles gut“, sagt Volker Utz zufrieden. Darum will er die Funktion als Sprecher Ende des Monats abgeben. Am Montag, 23. September, 17 Uhr, präsentiert der Bobstädter Arbeitskreis seinen Nachfolger Michael Fuchs.

Wenn Volker Utz zurückblickt, was der Arbeitskreis in den sieben Jahren so alles geschaffen hat, wirkt er sehr zufrieden. „Im April 2012 war die Gründung, und schon im gleichen Jahr haben wir zur Kerwe eine Bilderausstellung auf die Beine gestellt.“ Mitten im Stadtteil zu feiern, das war der Gruppe von Anfang an wichtig. Deswegen organisierte sie auch die Bewirtung, kaufte zwei Zelte und stellte diese neben einer Weinlaube auf. Sogar Oldtimer hat der Arbeitskreis neben den vielen historischen Fotos noch präsentiert. „Und samstagsabends hatten wir mal Turmbläser im Alten Rathaus. Das war sehr ergreifend“, erinnert sich der 76-Jährige.

„Nur dieses Jahr haben wir uns zum ersten Mal nicht an der Kerwe beteiligt“, bedauert er. Denn das Fest spiele sich vor allem bei der Feuerwehr ab. „Das ist mehr für die Jüngeren. Am Rathaus gab es keine Musik, damit sich die älteren Bewohner in Ruhe unterhalten können“, meint Utz. Doch die Organisation sei sehr aufwendig, da brauche es viele Helfer. Das sei nicht zu schaffen gewesen. Inzwischen habe sich die Zahl der Aktiven deutlich reduziert.

„Das war ein hartes Stück Arbeit“

Vor sieben Jahren ging es mit acht Mitstreitern los, und zwischenzeitlich habe sich das Engagement auf 16 Leute erhöht. „Dass noch drei Bürstädter mit Sinn für die Heimatgeschichte zu uns gestoßen sind, ist eine große Bereicherung“, freut sich Utz.

Allerdings seien mittlerweile einige Mitglieder in die Jahre gekommen oder erkrankt. Der 76-Jährige hofft, dass das Interesse an der Ortsgeschichte wieder wächst.

„Entstanden ist der Arbeitskreis als Projekt der Dorferneuerung. Es gab den Wunsch, dass etwas zur Ortsgeschichte passieren soll.“ Richtig viele Bilder von Bobstadt hat die Gruppe seither gesammelt. „Bestimmt mehr als 2000 Fotos“, schätzt Utz. Alle sind digitalisiert und nach Themen sortiert worden. Genauso sind die Mitglieder mit historischen Schriftstücken im Alten Rathaus verfahren. „Wir haben alle Ordner, die bestimmt seit 30 Jahren nicht mehr angefasst worden waren, angeschaut, sortiert und katalogisiert.“ In jedem Schrank hängt nun eine Liste, wo was zu finden ist – und im PC wurden ebenfalls Ordner angelegt. So können die Heimatforscher mit ein paar Klicks die richtigen Dokumente finden.

Nach der Sanierung der alten Verwaltungsstätte haben die Mitglieder diese vielen Akten wieder neu in die Schränke im Obergeschoss geräumt. Diese Mammutaufgabe hätten sie inzwischen glücklicherweise beendet. „Unsere Treffen alle 14 Tage haben dafür nicht gereicht, einzelne Mitglieder haben sich zwischendurch getroffen. Das war ein hartes Stück Arbeit.“ Und im Rathaus in Bürstadt ging es sogar noch weiter. Denn dort liegen weitere Schriftstücke zur Geschichte von Bobstadt. Auch diese haben die Mitglieder akribisch erfasst. „In Bobstadt haben wir für diese Akten leider keinen Platz mehr, deshalb bleiben sie im Archiv von Bürstadt – gesichert mit einem speziellen Schloss, den Archivgesetzen entsprechend.“

Utz zieht sich zwar als Sprecher zurück, will dem Arbeitskreis aber verbunden bleiben. Seinen Nachfolger Michael Fuchs wolle er gerne unterstützen. „Es ist ein Glück, das wir jemand Jüngeres haben“, sagt der 76-Jährige dankbar. Und die vielen gesammelten Bilder will er den Bobstädtern so bald wie möglich wieder zugänglich machen. „Und dann auch wieder was Neues präsentieren.“ Sein Elan ist also ungebrochen.

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.09.2019