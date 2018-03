Anzeige

Bürstadt.Etwa 100 000 Euro zahlt der Kreis Bergstraße im Jahr an den Eigentümer des ehemaligen Hotels in der Vincenzstraße in Bürstadt für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das ergibt eine Hochrechnung der Tagessätze pro Asylbewerber. „Zwischen 9 und 10 Euro kalkulieren wir pro Person und Tag“, erklärt der Kreisbeigeordnete Karsten Krug (SPD) auf Anfrage unserer Zeitung. Das macht 250 bis 300 Euro im Monat. Derzeit leben 33 Personen in der Unterkunft (wir berichteten).

Wir sprechen mit dem Eigentümer Rahmi Celikcan über den Zustand seines Gebäudes. Etwa, dass an manchen Tagen im Bad kein Wasser läuft oder dass sich im dunklen Flur keine Lampen einschalten lassen. „Das Haus wurde 1967 gebaut, so alt sind auch die Leitungen“, sagt Celikcan. Kürzlich habe es in einer Woche drei Rohrbrüche gegeben. „Meist passiert so etwas abends, wenn man keine Handwerker bekommt.“ Dann müsse er das Wasser abstellen, bis die undichte Stelle gefunden und repariert worden sei. Dass manche Leuchte nicht funktioniere, liegt seiner Ansicht nach daran, dass die Bewohner diese abmontieren, wenn ihre im Zimmer kaputt gehe. Nun will er alle Lampen mit langlebigen LED-Leuchtmitteln nachrüsten lassen, auch um Strom zu sparen.

2012 hat Celikcan das ehemalige Hotel gekauft. Dann habe er „groß renoviert“, also „alle Zimmer gestrichen“. Die Leitungen habe er nicht erneuert, denn „dafür müsste ich das Hotel für ein paar Monate schließen, das ist nicht machbar“. Größere Investitionen habe er aus dem Grund auch in Zukunft nicht geplant. „Wenn die Flüchtlinge irgendwann weg sind, werde ich weiterhin einzelne Zimmer vermieten. Es ist genug Nachfrage da.“ Es kämen viele europäische Mitbürger zum Arbeiten hierher, die eine Unterkunft bräuchten. Parallel hat Celikcan bis zu zwölf Zimmer in der Vincenzstraße an Monteure vermietet. „Die machen auch keine Probleme.“