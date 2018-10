Vom Platz aufs Parkett

Bürstadt.Einen gelungen Abschied von der Freiluftsaison feierte der TC Bürstadt in seinem voll besetzten Vereinsheim. Liebevoll verwöhnt vom Pächterehepaar Katherina und Pascalis Michaloudi, die an diesem Abend mit einem Glas Sekt auf ihr Einjähriges beim TC anstießen, stand der Abend ganz im Zeichen von Ehrungen.

Mit launigen Worten erinnerte Vorsitzender Horst Saam an das Jahr 1978. Denn vor 40 Jahren waren 15 Mitglieder eingetreten. Neben Ex-Tennishallenbesitzer Siegfried Görner zählen die Ehepaare Klarissa und Karl-Heinz Humm, Margarethe und Heinz Neumann dazu. Zudem flogen die Bälle zwischen Jürgen Brenner, Petra Dewald, Reinhold Keim, Petra Menze, Astrid Niederhöfer, Herbert Ofenloch, Stefan Pitsch, Cora Storzer, Hedi Tschirch und Gisbert Weiler über das Netz.

In gewohnt humoristischer Art erinnerte Horst Saam an vergangene, glorreiche Tennismatches und erzählte so manche Anekdote. Neben Blumensträußen und Wein bekamen die Jubilare Nadeln und Urkunden.

Stolz auf Mannschaften

Seine Freude und Stolz über das Erreichte brachte der Vorsitzende bei der Ehrung der erfolgreichen Bürstädter Herrenteams zum Ausdruck. So ist der Herrenmannschaft I in der vergangenen Medienrunde mit Tobias Klingler (Mannschaftsführer), Daniel Stumpf, Dominik Butz, Sebastian Keil, Fabian Kissel und Krystof Bene der Aufstieg von der Bezirksliga A in die Bezirksoberliga gelungen.

Zudem gelang der zweiten Herrenmannschaft des TC der Aufstieg in die Bezirksliga A. Dafür hatten Jan-Henrik Kohl (Mannschaftsführer), Timo Stumpf, Manuel Gondolph, Krystof Bene und Constantin Meyer fleißig trainiert und erfolgreich gekämpft.

Einen besonderen Dank sprach der Vorsitzende Saam zudem seiner Erfolgstrainerin Katerina Benesouva aus. Die erfolgreichen Sportler dankten auch Sportwart Alfons Mende und seinem Vertreter Hubert Mallig für ihr Engagement.

Im Anschluss an die Ehrungen gehörte das Parkett im Vereinsheim den Tänzern. Für einen flotten Sound mit angesagten Tänzen sorgten Jean Diehl und seine Band: Sie warfen ihr umfangreiches Register in die musikalische Waagschale, um die Gäste auf die Tanzfläche zu locken.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 01.11.2018