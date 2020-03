Vom Samen bis zur Blüte

Bürstadt.„Hier gibt es so viele bunte Blumen“, waren Jonathan Jäger und seine Klassenkameraden begeistert. Sie stießen in einem der Gewächshäuser der Gärtnerei Heidi Molcz auf dem Boxheimerhof auf ein Meer an Blüten. Neugierig schnupperten sie an einigen Blumen und es herrschte bei so viel bunten Farben schnell auch gute Laune. Die Schüler der Erich Kästner-Schule Bürstadt konnten hier ihre theoretischen Erfahrungen aus dem Biologieunterricht praktisch umsetzen.

Es ist schon ein kleines Wunder, wie aus einem Samen etwas Neues, eine Frucht oder eine Blume entstehen kann. Über diesen Entwicklungsverlauf informierten sich die Schüler der Erich Kästner-Schule schon im Biologieunterricht. Auch Kräuter oder Salat standen auf dem Plan.

Zwei sechste Klassen zu Gast

Gemeinsam mit Fachlehrerin Theresa Palz besuchten nun zwei sechste Klassen, die 6 Ra und die 6 Rb, an zwei unterschiedlichen Tagen, die Gärtnerei Molcz. „Mir wurde die Gärtnerei von Kollegen für eine Führung empfohlen“, so die Pädagogin. Sie zeigte sich wie die Kinder begeistert. Es war wie ein kleiner Ausflug in ein buntes Meer aus Blumen.

Gut vier Schulstunden dauerte das Vorhaben insgesamt, wobei die Klassen zu Fuß von der Schule auf den Boxheimerhof zur Gärtnerei liefen.

Dort angelangt, führte Heidi Molcz sowie Gärtnermeister Thomas Brunnengräber die Kinder durch die zehn großen Gewächshäuser, die gemeinsam 6000 Quadratmeter an Blumen, Salat und Kräuter beherbergen.

„Am besten hat mir gefallen, dass wir selbst auch etwa einpflanzen durften“, meinte Jonathan Jäger und zeigte in seine Tüte. Dort war sein eigenes Werk zu sehen sowie eine schon blühende Blume. „Ich bin gespannt, wann meine Blume aus der Erde schaut und wächst“, so der Sechstklässler. Er nahm sich auf jeden Fall vor, sich gut um die beiden Pflanzen zu kümmern.

Die Kinder bekamen bei der Führung auch Einblicke, wie die Pflanzen in die Töpfe kommen. Dies geschieht nicht immer per Hand. Stattdessen gibt es eine Eintopfmaschine und weitere Gerätschaften, die für die massenhafte Produktion und Pflege von Blumen, Salat und Kräutern nötig sind.

„Mich freut es immer sehr, wenn Schulen anfragen, mit ihren Schülern in die Gärtnerei kommen und Interesse an unserer Arbeit und den Pflanzen zeigen“, erklärt Heidi Molcz. Für viele der Schüler sei es zudem ein Erlebnis in so große Gewächshäuser reinschnuppern zu können. Nicht nur, weil es viele blühende Blumen gibt, sondern auch, weil das Gewächshaus einen eigenen kleinen Kosmos darstellt.

Die Temperatur war dort angenehm. Es gab aber auch schon Klassen, die im Sommer zu Gast waren. Dann ist das Gewächshaus natürlich sehr aufgeheizt und für die Besucher sind die Temperaturen darin dann eher ungewohnt.

Für die Kinder war der Ausflug zur Gärtnerei ein Ereignis. Sie erfuhren von den Fachleuten vieles rund um das Wachstum von Pflanzen, lernten die verschiedenen Blütenstände und Entwicklungsstadien der Pflanzen kennen. Sie durften selbst etwas einzupflanzen und Blumen mit nach Hause zu nehmen. Das war für alle eine tolle Sache.

