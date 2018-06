Anzeige

Danach ging es an die Sandsäcke. Die Teilnehmer bekamen Boxhandschuhe an und legten mit verschiedenen Übungen los: Mit den Beinen in Bewegung bleiben und dabei ganz schnell gegen den Sandsack schlagen. Zum Abschluss des Trainings fand eine Dehnphase statt. Die Kinder gingen an diesem Tag zufrieden und erschöpft nach Hause.

Dass das Schnuppertraining Eindruck hinerlassen kann, zeigt sich bei Miguel Hummel. Er kam vor zwei Jahren durch die Ferienspiele zum Verein und trägt jetzt bereits Wettkämpfe aus. Eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres startet auch wieder das Nachwuchstraining des Vereins. Dieses findet dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr im Sportraum der Schillerschule statt. Die Erwachsenen trainieren an gleicher Stelle dienstags und donnerstags jeweils von 18.30 bis 20.30 Uhr und montags ab 19 Uhr gibt es Krafttraining. str

Info: Mehr Infos unter boxring-bürstadt.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.06.2018