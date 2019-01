Die Rosa Kehlchen sind am 2. Februar in Bürstadt zu Gast. © Rosa Kehlchen

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt lädt am Samstag, 2. Februar, wieder zu einem großen Konzert in ihrer kleinen Kirche ein. Ab 19 Uhr sind dort die Rosa Kehlchen zu Gast. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. In der Konzertpause gibt es wie immer die Möglichkeit, sich bei Snacks und Getränken mit den Konzertbesuchern auszutauschen.

1992 hat sich der Schwulenchor Rosa Kehlchen in Heidelberg gegründet. Er trat bewusst provokant in Straps und Fummel auf. Die Programme hatten Titel wie: „Von Fröschen, Schweinen und Prinzen“, „James Bond – For You Guys Only“ oder „Habemus Mama- Eine Geschichte von Reichtum und Schönheit“.

Selbst geschriebene Texte

Musikalisch reicht der Bogen auch heute noch von Barock bis Pop. Altbekanntes nimmt durch in der Regel selbst geschriebene Texte und Arrangements manchmal eine unerwartete Wendung. Die Bühnenprogramme sind dabei nicht einfach nur amüsant. Sie enthalten auch immer eine Botschaft – gleiche Rechte für alle. Mit diesem Ziel haben sich die Rosa Kehlchen seinerzeit gegründet und setzen sich seither mit ihrer Musik, ihren Programmen und Benefiz-Aktivitäten dafür ein. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.01.2019