Von Berlin hält Bauer nur das Heimweh ab

Bürstadt.Dass am Tag nach Fasching die Politik zum verbalen Rundumschlag ausholt, ist Tradition. Den politischen Aschermittwoch gibt es bundesweit schon seit Jahrzehnten, den in Bürstadt seit etwa 15 Jahren. So trafen sich auch die Christdemokraten wieder zum Heringsessen im Vereinsheim der DJK Eintracht. Die Rede hielt der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Bauer. Er hatte zwar die Narrenkappe dabei, aber nur symbolisch, denn aufgesetzt hat er sie nicht. Dafür präsentierte er eine Rede im Versmaß. In lockeren Reimen, die an eine Büttenrede erinnerten, nahm er auf Bäschdedderisch die Bundes- und Lokalpolitik aufs Korn.

Partei im Wahlkampfmodus

„Wir feiern heute nicht mehr den Gott Jokus. Die CDU ist jetzt wieder im Wahlkampfmodus.“ Zunächst jedoch lobte er den seriösen Journalismus, der es schwer habe in Zeiten von Internet und Fake News. „Manchmal denke ich mir: Wenn die Leit’ doch nur die Zeitung intensiver lese deede, dann gäb’s mehr schlaue und weniger Bleede.“ Politik könne manchmal schon sehr weh tun – vor allem den Mitgliedern der SPD. Doch das, was gerade in der Bundes-CDU passiere, stehe dem wohl in nichts nach.

Dabei könnten die Bürger, meinte Bauer, doch ganz zufrieden sein mit der Regierung Merkel (bei vollen Steuerkassen). Er zählte Trump, Johnson, Putin und Erdogan auf. Da sei er persönlich dankbar für jede Merkel-Raute.

Verständnis zeigte Bauer auch für den Rückzug von „AKK“, vor allem nach dem Thüringen-Blackout. Und er prophezeit: „Laschet und Spahn, Röttgen oder Merz – jetzt steht der CDU ein Richtungswechsel bevor, das ist kein Scherz!“ Ja, wenn er nicht so viel Heimweh hätte, gestand er, würde er es probieren, die CDU von Berlin aus zu regieren. „Doch denk’ ich mir: Schuster bleib bei deinen Leisten.“ Schließlich werde er hier in Bürstadt gebraucht.

Bürstadt entwickelt sich prächtig, lautete Bauers kurzes und knappes Fazit. Und über die SPD „tu ich heit nett schenne – es is wie immer: Die due all blouß dem Siegl nachrenne“. Es sei schon legendär, dass der SPD-Frontmann meistens eine fast beleidigende Haushaltsrede halte. Und so sei es Bauer vor der Kommunalwahl im kommenden Jahr nicht bange. Der Wähler erkenne, wo Fassade sei – und wo Substanz und Klasse, betonte er.

Zeitung lesen statt beschweren

Dann richtete Bauer mahnende Worte an die Bürger, die in den öffentlichen Sitzungen der Gremien meist mit Abwesenheit glänzten. „Kein Mensch geht freiwillig in eine Sitzung, liest Protokolle oder hat noch ein Zeitungs-Abonnement. Dafür ist dann aber das Internet schnell zur Stelle für eine Beschwerde-Welle.“

Kritik übte der Landtagsabgeordnete auch am St. Florian-Prinzip: „Beschütze mein Haus, aber zünde das des anderen an!“ Baulücken sollen geschlossen werden; aber bitte nicht vor meinem Haus! Bauers Kritik richtete sich hier im Speziellen an den „grünen Uwe“, den Ortsvorsteher aus Bobstadt. Als Privatmann könne der sich zwar durch alle Instanzen streiten, aber als Ortsvorsteher müsse er sich vom Allgemeinwohl leiten lassen. „In der Politik muss man eben so manches ertragen“, meinte er abschließend.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020