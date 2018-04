Anzeige

Bürstadt.Der Frühling hat begonnen. Nach einem kühlen März hat die Natur bei warmem Wetter im April kräftig aufgeholt und es grünt und blüht in Gärten, Wald und Feld. Auch die Vögel, die zum Überwintern in wärmere Gefilde gezogen waren, sind inzwischen wieder eingetroffen und singen kräftig. Deshalb laden der Agendatisch Naturschutz und der NABU Bürstadt am Dienstag, 1. Mai, zu einer Vogelstimmen-Exkursion ein.

Tour nach Riedrode

Mit dem Fahrrad geht es vom Parkplatz des Freizeitkickergeländes in Bürstadt nach Riedrode und zu den Feldern Richtung Bobstadt. Um 17 Uhr beginnt die Tour. Bei der etwa zweistündigen Exkursion in gemütlichem Tempo steuern die Teilnehmer verschiedene natur- und artenschutzfachlich interessante Ziele an – dazu gehören auch verschiedene Ausgleichsflächen bei Riedrode und Richtung Bobstadt. Der Vogelkundler und NABU-Aktive Peter Petermann wird dabei die Vogelstimmen erläutern, die zu hören sind.

Neben Feldlerchen und Goldammern können die Radler unter anderem auf die Stimmen und gegebenenfalls Sichtungen von Kiebitzen, Schwarz- und Blaukehlchen hoffen. Erläutert wird bei der Veranstaltung zudem der jeweilige Stand der Entwicklungen der Ausgleichsflächen. Kosten entstehen bei der Teilnahme nicht. Eine Anmeldung ist ebenfalls nicht erforderlich. Wer ein Fernglas besitzt, wird darum gebeten, es mitzubringen. red