Von der Schul- auf die Orgelbank

Bürstadt.Im Evangelischen Dekanat Bergstraße ist für Nachwuchs auf der Orgelbank gesorgt. Drei junge Menschen haben in diesem Jahr ihre D-Prüfung für die Gottesdienstbegleitung bestanden. Die D-Prüfung dient dem Nachweis grundlegender Kenntnisse und Fähigkeiten für den kirchenmusikalischen Dienst, der in der Regel in einer Kirchengemeinde versehen wird.

Einer der Nachwuchsorganisten ist Moritz Getrost. Der 17-jährige Gymnasiast hat nach bestandener Prüfung ab Dezember eine Organistenstelle in Bürstadt. Dort hatte er wie im benachbarten Bobstadt bereits vorher regelmäßig die Gottesdienste musikalisch begleitet. Ob er sein Hobby zum Beruf machen will? „Ich habe momentan noch keine Ahnung, was ich nach meinem Abitur machen möchte. Ich weiß jedoch, dass Musik, sei es an der Orgel, am Akkordeon oder am Klavier, meine Leidenschaft ist. Und ich könnte mir vorstellen, dies auch beruflich zu machen.“

Neben dem Bürstädter haben auch Christin Raschke (Rimbach) und Peter Paletta (Seeheim) die Prüfung erfolgreich absolviert. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.12.2020