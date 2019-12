Von frechen Kobolden und süßem Honiggebäck

Bürstadt.Fröhliche adventliche Stimmung herrschte bei der Aktion „Weihnachten woanders“ vom Interkulturellen Büro der Stadt Bürstadt, eine Aktion von „Bürstadt im Advent“. Am Eingangsbereich zur Alten Schillerschule trafen sich zahlreiche Besucher mit Weihnachtsgebäck und anderen Leckereien für ein internationales Buffet. Unter dem Motto „Traditionen verbinden“ erzählten Menschen aus verschiedenen Ländern Weihnachtsgeschichten.

Pfarrer Peter Kern freute sich, auf diese Weise Weihnachten gemeinsam in Bürstadt zu erleben. Unabhängig von Kultur, Religion und Glaube stünden stets Hoffnung, Frieden und Liebe im Vordergrund. Organisiert wurde der Abend vom Interkulturellen Büro um Jürgen Knödler, mit Unterstützung des Ausländerbeirates sowie der städtischen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Gerasimoula Grigoraki.

Vier Weihnachtsgeschichten wurden vorgetragen, etwa vom Jugendlichen Manuel, der von Weihnachten in Griechenland erzählte. Dort gebe es keinen Weihnachtsbaum, allerdings laufen Kindergruppen am Morgen des 24. Dezember von Haus zu Haus und singen traditionelle Weihnachtslieder. „Ähnlich wie die Sternsinger soll es Glück und Segen für die Familien bringen“, erklärte Manuel. Die Kinder geben die Geburt Christi bekannt und werden mit Süßigkeiten oder Geld belohnt.

Nach Kreuzen tauchen

„Eine alte Geschichte besagt, dass Kobolde am Tag der Geburt Christi aus der Unterwelt entfliehen und dann zwölf Tage lang die Menschen ärgern und stören“, so Manuel. Um diese kleinen Dämonen in Schach zu halten und zu vertreiben, zünden die Menschen auch heute noch jeden Tag ein Weihnachtsfeuer im Kamin an. Am Tag der Taufe des Herrn verschwinden sie komplett, dann werde ein Kreuz ins Meer geworfen. Junge Männer tauchen in den kalten Fluten danach. Von kulinarischen Traditionen berichtete Manuel ebenfalls: Beliebt seien in Griechenland Kokosmakronen und Spritzgebäck, vor allem „Kourambiedes“ (Butterplätzchen mit Mandeln) und „Melomakarona“ (Honiggebäck). Da ging ein seliges Raunen durch die Besuchermenge, denn viele griechische Mitbürger waren vorbeigekommen. Eine Vielzahl griechisch-stämmiger Kinder trug in ihrer Sprache Weihnachtslieder vor.

Wie die aramäischen Christen in Syrien Weihnachten feiern, erzählte Mamar. Er las eine Geschichte vor, die genauso auch in Deutschland erzählt wird. Im Anschluss folgten noch zwei Weihnachtsgeschichten, eine aus Sri Lanka sowie eine arabische Geschichte, die Parallelen zum Islam aufzeigte. Dass sich die Geschichten ähnelten, machte deutlich, wie sehr Weihnachten die Menschen verbindet. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 21.12.2019