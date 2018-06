Anzeige

Vier unterschiedliche Touren wurden angeboten. Von einer gemütlichen Rundfahrt von Bürstadt über Lampertheim, Hüttenfeld, Heppenheim, Bensheim, Lorsch, Einhausen und zurück an den Ausgangspunkt waren 43 Kilometer zu bewältigen.

Nur geübte Radsportler konnten die insgesamt 157 Kilometer lange Strecke durch den Odenwald bewältigen – bei der es galt, 1500 Höhenmeter zu überwinden. Auch bei der 111 Kilometer lange Strecke in den Odenwald, die um die Schleife über Ober Mossau verkürzt war, mussten 1000 Höhenmeter geschafft werden. Zwei Kontrollstellen, 500 Höhenmeter und 75 Kilometer lang war Tour drei.

„Wir haben drei Kontrollstellen auf der Strecke, zehn Helfer sind unterwegs“, erklärte Rißberg. An den Kontrollen wurden die Teilnehmer mit Bananen, Waffeln, Studentenfutter, Salzgebäck und Getränken versorgt. Unter ihnen auch Hobbyfahrer Karlheinz Kühn. Der Mitorganisator des Stadtlaufes hatte es gemütlich angehen lassen und saß nach der Tour entspannt unter dem Vordach des Vereinsheims. Hier zog der Duft von frisch Gegrilltem über den Platz.

Figurbewusste konnten sich an einem Salatbüfett bedienen. Süßmäuler kamen bei Kaffee und Kuchen auf ihre Kosten. Die Teilnehmer, „darunter viele Frauen“, wie Rißberg anmerkte, hatten am Vereinsheim ihre Startunterlagen erhalten und gaben am Ende ihre Karten hier auch wieder ab. Neben Vorsitzendem Hubert Eberle und seinem Vertreter Gregor Heger kümmerten sich insgesamt 35 Helfer um die Teilnehmer, die bei angenehmen Temperaturen den sportlichen Tag sichtlich genossen. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.06.2018