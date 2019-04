Von Hygiene und Schmutz

Bürstadt.Iris Held vom Bücherei-Team St. Michael stellt das Buch „Sind wir noch ganz sauber?” von Hanne Tügel vor: Ich habe mich im Studium mit Mikrobiologie beschäftigt und kann der Hauptaussage des Buches „Sind wir noch ganz sauber?” von Hanne Tügel zustimmen, dass ein Zuviel an Hygiene oftmals schädlich ist. Die Autorin schreibt über den richtigen Umgang mit Schmutz und Mikroorganismen.

Das Buch ist allgemeinverständlich, aber dennoch auf einem fundierten Hintergrund geschrieben und dabei gleichzeitig unterhaltsam. In den kurzen Kapiteln widmet sich die Autorin einer Vielzahl von Themen und stellt dazu sowohl Fakten als auch interessante Anekdötchen vor.

Sie zählt auf, was überhaupt Schmutz ist, schreibt über das Putzverhalten von Tieren, die Entwicklung der Hygiene beim Menschen und gute und böse Bakterien. Das Thema Müll, seine Entsorgung und Vermeidung kommen genauso zur Sprache wie Umweltprobleme, die riesigen Plastik-Ansammlungen im Meer – und was dagegen getan wird – das Mikroplastik, das sich bis in die menschlichen Körper verirrt. Auch zur aktuellen Feinstaub-Diskussion hat die Autorin interessante Fakten beizutragen.

Interessant und unterhaltsam

Hanne Tügel beleuchtet die Geschichte der Mikrobiologie. Sie thematisiert den großen Streit, ob es Mikroorganismen gibt und ob sie wirklich schädlich für den Menschen sind. Und die Erforschung von Krankheiten, aber auch die Bedeutung von Mikroorganismen für ein gesundes Leben. Es geht um Hausputz- und Spülverhalten verschiedener Personen und verschiedener Kulturen, und wie sich der Gedanke darüber, was sauber und was schmutzig ist, immer wieder gewandelt hat und auch von der Industrie beeinflusst wird. Viele Tipps für Körperhygiene, Wäschewaschen und Putzen runden das Buch ab. Mein Fazit: unterhaltsam und interessant.

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019