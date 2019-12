Von Kriegsnächten und Kraut-Lametta

Bürstadt.Mit einer musikalischen Liebeserklärung von Hermann Hofmann an die Stadt, in der „mä platt babbele“ und in der jeder jeden kennt, starteten die „Bäschdädder Babbler“ im Briebelsaal von St. Elisabeth in einen vergnüglichen Abend.

Zum fünften Mal stellten die Akteure rund um „Oberbabbler“ Frank Gumbel ihren Wortwitz in Geschichten und Anekdoten unter Beweis – diesmal rund um das Thema „Woinachde wie se friejer war und wie se heid is“. Die Aufgabe: Jürgen Manske hatte auf Hochdeutsch über Menschlichkeit, Liebe und Achtung geschrieben. Das Ganze sollte auf „platt“ umgetextet werden. Das lösten Elke Kany, Inge Kilian, Hermann Hofmann und Kerstin Zecher mühelos. Frank Gumbel wurde dann allerdings von Juror Gerhard Winkler mit einem weihnachtlich dekorierten Rebknorzen zum Sieger erklärt.

Dem Dialekt nicht mächtig, dafür mit Mannheimer Klangfarbe, sprach auch Ex-Fastnachtprinz Georg „Schorsch“ Hemberger über Weihnachten, berichtete von der guten alten Zeit und „der guud Stubb“, die nur am Sonntag geheizt wurde. Für Monika Kroker ist auch heute noch der Klang ihres Glöckchens fester Bestandteil der familiären Weihnachtfeier.

„Brav sein“ musste Gerhard Winkler damals im Krieg. Er erinnerte sich an Hunger, Nächte im Keller und viel Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb. Aber auch Plätzen backen, Kohle klauen, nasse Füße und ein Vater, der die „Kribbeltanne“ schmückte, gehörten zu seinen Erinnerungen. Bomben, die auf Biblis gefallen sind, und Spreng- und Brandgeschosse, die Mannheim in Schutt und Asche legten, waren ebenfalls Teil seiner nachdenklich stimmenden Geschichte über die Kriegsweihnacht 1944.

An der vergnüglichen Herstellung von fehlendem Lametta, für das Ersatz aus Sauerkraut hergestellt wurde, ließ Hans-Jürgen Gumbel die Zuhörer teilnehmen. Hans-Dieter Niepötter lud Erich Kästner mit „Morgen Kinder wird’s nichts geben“ in den Briebelsaal ein.

Eine ganz besondere Nachbarschaftshilfe hatten die „Lambada Babbler“ Kalle Horstfeld und Kerstin Zecher im Gepäck. In ihrer Mundart-Version von „Dinner for one“, die zu Weihnachten gehört wie Gänsebraten und Plätzchen, wurden alte Bürstädter Originale mit bestechendem Humor widerbelebt. Hermann Hofmann stimmte schließlich einige Lieder aus seiner Mundart-CD „Glückssache“ an. Die CD wird zugunsten der Tafel Bürstadt beim Optiker Brillenschlange in der Nibelungenstraße verkauft.

