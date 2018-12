Von Pappeln und Biotopen

Bürstadt.Nach jahrelanger Pause soll in rund drei Monaten der nächste Bürstädter Umweltbericht erscheinen. Das kündigte Henry Riechmann an. Die Datensammlung, die er für die Stadt Bürstadt erstellt, soll den Zeitraum von 2013 bis 2018 enthalten und sowohl über das Aufkommen an Abfall, den Energiebedarf der Bürstädter und auch ihren Trinkwasserbrauch informieren.

Anders als sein Vorgänger Micha Jost setzt Biologe Riechmann seine Schwerpunkte eher bei seinem „Steckenpferd“ Naturschutz, wie er im Ausschuss für Umwelt- und Stadtentwicklung deutlich macht. Die Entwicklung der Biotope wird in dem Bericht ebenso festgehalten wie das sogenannte Pappelkonzept.

Tierischer Lebensraum

Exemplarisch zeigt er an dem immer mehr Raum einnehmenden Biotop nördlich von Riedrode die ersten Erfolge in Sachen Artenvielfalt: So konnten dort die seltenen Blau- und Schwarzkehlchen beobachtet werden.

Auch das Pappelkonzept erläutert er näher: Die brüchigen, alten Riesen stehen nicht nur den Landwirten im Ried im Weg, sie gefährden auch den Verkehr, weil immer wieder größere Äste zu Boden stürzen. Gleichzeitig bieten sie aber auch vielen Tieren Lebensraum. Also sollen die Pappeln nach und nach geschlagen und gegen standortgerechte Bäume ersetzt werden. An den passenden Stellen sollen allerdings auch Pappeln nachgepflanzt werden.

Dennoch wünschen sich die Ausschussmitglieder auch weiterhin technische Daten, beispielsweise zum Energieverbrauch der städtischen Liegenschaften. Auch das soll Einzug in den Umweltbericht finden, bestätigt Riechmann. sbo

