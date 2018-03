Von Paris gleich nach Bürstadt

Anzeige

Rückläufig sind dagegen die Zahlen bei der Radtouristikfahrt, an der sich im August über 200 Fahrer beteiligten. Dafür war der Verein beim Kerwelauf im Oktober mit zahlreichen Mitgliedern vertreten. „Bei der Jahresabschlussfeier haben wir die erfolgreichen Sportler geehrt“, so Eberle weiter. Dazu gehörten Regina Kornek und Gerhard Fink im Radtouristikbereich, Jule Halblaub und Leonie Held als jüngste Kunstradfahrerinnen und Laurin Wiedemann bei den Tria-Kids. Bei der Sportlerehrung der Stadt wurden Hannah Rück und Emil Halblaub mit ihren Trainerinnen für ihre sportlichen Erfolge ausgezeichnet. Die Auslastung des Vereinsheims ist so gut, dass die Radfahrer ihren Sportbetrieb weiter finanzieren können.

Eberle bedankte sich bei allen, die das Vereinsleben unterstützt haben, darunter der Vorstand, die Fachwarte, die Trainer und die Helfer bei den Veranstaltungen. Sie freuen sich schon auf die Neuauflage des „Radsport Grand Prix“ – und zwar direkt nach der Tour de France am 31. Juli. „Das heißt, sonntags fahren die Jungs noch auf den Champs-Élyssées in Paris, dienstags ‚rollen‘ sie in Bürstadt aus“, verkündete Eberle mit Stolz. Die Planungen laufen bereits, und der Vorsitzende bat die Mitglieder, sich in die Helferlisten des Organisationskomitees einzutragen. „Vergangenes Jahr war alles neu für uns, und einiges hätte besser laufen können. Die Neuauflage wollen wir zu einem noch größeren Spektakel machen“, kündigte der Vorsitzende an.

Hans Ludwig wurde als Ehrenmitglied aufgenommen. „Er ist unser inoffizieller Hausmeister im Vereinsheim und steht dem Verein seit Jahren mit seiner Hilfe zur Seite“, erklärte Gregor Heger.

© Südhessen Morgen, Montag, 26.03.2018