Von Turnen bis Theaterspiel

Pia Strubel gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Beim diesjährigen Maimarkt wird der TV wieder mit einem Getränke- und Essenstand vertreten sein. Auch die Ausflugsbetreuung bei den Ferienspielen steht bereits fest. Das Jugendzeltlager findet in der letzten Ferienwoche statt und wird die Teilnehmer nach Wiesenbach in der Nähe von Heidelberg führen. Die erste Vorsitzende beendete ihren Bericht mit dem Dank an alle Helfer, den Vorstand, die Übungsleiter und die Spender und Sponsoren, ohne die ein erfolgreiches Vereinsleben nicht möglich wäre.

Rege Teilnahme am Training

Es folgten die Berichte der Abteilungsleiter und des Kassenwarts. Alle Abteilungen verzeichnen eine rege Teilnahme an den Übungsstunden. In der Handballabteilung arbeitet die Jugendabteilung weiterhin sehr erfolgreich und kann auch in diesem Jahr wieder für alle Altersklassen eine Mannschaft stellen. Die erste Mannschaft spielt dieses Jahr eine gute Saison und steht aktuell auf dem ersten Platz. Auch die Badmintonabteilung kann Erfolge vorweisen, so steht die erste Mannschaft aktuell auf einem hervorragenden zweiten Platz und die Jugendmannschaft auf dem dritten Platz. Eine herausragende Einzelleistung war im Jahr 2017 der Gewinn der Bezirksmeisterschaft der Altersklasse U15 von Dominic Ahlheim. Auch die Rad- und Wanderabteilung kann auf zahlreiche Aktivitäten zurück blicken und trifft sich auch 2018 regelmäßig zu gemeinsamen Rad- und Wandertouren. Auch die Turnabteilung kann nach wie vor ein umfangreiches Programm für Kinder und Erwachsene anbieten. Dies beginnt bereits mit einem Angebot für die Allerkleinsten, die gerade krabbeln können, und führt über Purzelturnen bis zum Geräteturnen, welches nach den Osterferien auch für Jungs angeboten wird. Für Begeisterung sorgte im Sommer 2017 die Aufführung des Stücks „Poude weg vun Erna Zeck“ der Theaterabteilung. 2018 macht das Scheiertheater dann Pause.

Nach dem Bericht der Rechnerin Petra Baach, beantragte die Kassenprüferin Lilo Böhm, nach Bestätigung einer einwandfrei geführten Kasse, die Entlastung des gesamten Vorstands. Die Versammlung stimmte dem ohne Einwände zu. Turnusgemäß standen in diesem Jahr keine Vorstandswahlen an. Einzig die Kassenprüfer Lilo Böhm und Horst Menger wurden für ein weiteres Jahr einstimmig gewählt.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurden langjährige Mitglieder geehrt. Besonders erfreulich sind die Ehrungen für 50 Jahre Mitgliedschaft von Sieglinde Hebling, für 65 Jahre Mitgliedschaft von Friedhelm Olf und für 70 Jahre Mitgliedschaft von Margarete Brust und Elfriede Panek. Alle anwesenden Geehrten erhielten Urkunden und kleine Präsente. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.03.2018