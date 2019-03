Vorbeitungen laufen für Messe und Frühlingsmarkt

Bürstadt.Ausschüsse gibt es keine mehr, dafür 66 Mitglieder und seit neustem einen zweiten Vorsitzenden. Die Mitglieder des Wirtschafts- und Verkehrsvereinigung (WuGV) Bürstadt blickten bei ihrer Jahreshauptversammlung im Ratskeller auf einige sehr erfolgreiche Veranstaltungen zurück – und freuten sich auf neue Events. So findet die Messe am 21. und 22. September in der TSG-Halle statt. Noch sind Plätze für die Schau von Handwerk und Gewerbe frei, letzte Buchungen können noch eingehen.

Bei der letztjährigen Hauptversammlung hatten drei Mitglieder Bedenken, ob die Wahlen vorschriftsmäßig abgelaufen waren. So wiederholte der WuGV die Wahl am 23. Mai. „Sie brachte das erfreuliche Ergebnis, dass wir einen zweiten Vorsitzenden mit Michael Krebs gefunden haben und endlich wieder komplett sind“, freute sich erster Vorsitzender Enrico Grein. Lange hatte er den Verein alleine geführt.

Geld für Sonnenbotschafterin?

Bei der Auslosung des Advents-Gewinnspiels – zu gewinnen waren 40 Warengutscheine im Wert zwischen 10 und 200 Euro – spielte Sonnenbotschafterin Alicia I. Glücksfee, wie Grein berichtete. Gegen Ende der Sitzung diskutieren die Mitglieder darüber, ob der WuGV die Sonnenbotschafterin mit einem Geldbetrag finanzieren soll, wenn diese im Gegenzug für den Verein Werbung mache. Es kamen aber Bedenken auf, ob dies überhaupt gewünscht sei, denn eigentlich vertrete sie ja die Stadt. Die Überlegung wurde wieder fallengelassen. Auch bei der Stadt Bürstadt denkt man inzwischen darüber nach, die städtische Hoheit mit einem eigenen kleinen Etat für Verzehr und Gastgeschenke auszustatten.

Der Frühjahrsmarkt fand bei „bestem Kaiserwetter“ am 14. und 15. April statt. Das neue Organisationsteam besteht aus dem städtischen Wirtschaftsförderer Tim Lux und drei weiteren Mitstreitern. Es gab 60 Aussteller, die sich und ihr Angebot präsentierten. „Für das Unterhaltungsprogramm sorgten viele Vereine und der Bergsträßer Schlagerkönig Rico Bravo. Und es fand parallel der erste der verkaufsoffenen Sonntage statt“, zählte der Vorsitzende auf.

Eine Fortsetzung der Erfolgsgeschichte zeichnet sich schon ab: Beim Frühjahrsmarkt im kommenden April werden 74 Aussteller inklusive der Vereine dabei sein, teilte Grein mit. Alle Stellflächen seien belegt. „Und wir haben schon die ersten beiden Anmeldungen für 2020“, verkündete der Vorsitzende.

Regencapes zu verschenken

Ende September eröffnete die Gabo in Bobstadt rund um die Sporthalle ihre Pforten. Danach liefen die Vorbereitungen für den Adventszauber im Dezember. Grein war mit Kassenwart Uli Schädlich zu einem Vortrag über die neue Datenschutzverordnung in Auerbach und beide fanden ihn so informativ, dass sie kurzerhand den Referenten für ihre Mitglieder in Bürstadt buchten. Letzter Punkt beim Resümee: 2018 wurden Regencapes als Give-Aways angeschafft.

Der Dank von Grein ging an Bürgermeisterin Bärbel Schader, Tim Lux, den Bauhof sowie alle städtischen Mitarbeiter, die an den Projekten beteiligt waren.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019