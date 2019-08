Vorbereitung auf die Erstkommunion

Bürstadt.Zum Elternabend für die Erstkommunionvorbereitung in Bürstadt laden die beiden katholischen Pfarrgemeinden Bürstadts – St. Michael und St. Peter – am Donnerstag, 5. September, um 20 Uhr im Pfarrsaal St. Peter, Siegfriedstraße 59, ein. Dies betrifft die Kinder der dritten Klassen. Die Gemeindereferenten Iris und Michael Held, die die Erstkommunionvorbereitung leiten, freuen sich schon auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern und ihren Eltern. Bei einem Elternabend wird der gemeinsame Weg besprochen. Wer noch keine Einladung erhalten hat, soll sich unter der Telefonnummer 06206/70 73 44 oder per E-Mail an gemeindereferenten.held@pfarrgruppe-buerstadt.de melden. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.08.2019