Vorbild Bürstadt

Jeder, der beruflich oder ehrenamtlich in der Migrationshilfe tätig ist, macht diese Erfahrung früher oder später: Es besteht ein – wenn auch vergleichsweise geringer – Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, dem es an Willen oder Bereitschaft fehlt, sich zu integrieren beziehungsweise entsprechende Hilfe anzunehmen. Über die Beweggründe dieser Menschen soll hier nicht spekuliert werden. Klar ist aber, dass Integrationsverweigerer Probleme schaffen, die in ihrer Relevanz die Anzahl dieser Menschen um ein vielfaches überhöht: Sie dienen unfreiwillig als Alibi brauner Hetzer und Hasser.

Nicht zuletzt aber gerade auch vor diesem Hintergrund sind Integrationslotsen unbezahlbar wichtig: Sie können Hemmnisse abbauen bei ihren Landsleuten, weil sie aus eigener Erfahrung wissen, woran es ihnen mangelt. Sie können so den einen oder anderen, der sich vielleicht aus Furcht vor fremder Sprache und Paragrafen Integration nicht zutraut, an die Hand nehmen und ihm helfen „bei uns heimisch zu werden“, wie Bürstadts Bürgermeisterin das ausgedrückt hat.

Bärbel Schader kann sich im Übrigen das große Lob der Fachfrau Brigitta Eckert vom Lernmobil getrost auch persönlich ans Revers heften. Schader ist die Integration zugewanderter Menschen in ihrer Stadt ein Herzensanliegen. Das ist nicht zu übersehen und wirkt authentisch. Und das belegen die Fakten in Form der zahlreichen Aktivitäten auf diesem Gebiet. Die Bürgermeisterin weiß allerdings auch ein Stadtparlament hinter sich, das über alle Fraktionen hinweg frei von Ressentiments und fest überzeugt ist von der Notwendigkeit der Integration. Auf einem so komplexen Feld gesellschaftlicher Vielfalt ist immer Luft nach oben, gibt es neue Herausforderungen und Fragen. Trotzdem lässt sich festhalten: Gemessen an ihrer Größe hat die Kleinstadt Bürstadt Vorbildcharakter bei der Integrationsarbeit. Sie kann mit Jürgen Knödler über die Kompetenz eines Integrationsbeauftragten verfügen. Dessen nächster Schritt ist die Einrichtung eines Quartierbüros.

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.02.2020