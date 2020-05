Vorfreude auf den Neustart

Bürstadt/Biblis.Die Gastronomen in Bürstadt und Biblis sitzen in den Startlöchern: Am Freitag, 15. Mai, dürfen die Restaurants und Cafés in Hessen nach acht Wochen Corona-Lockdown wieder öffnen. Den meisten geht es dabei wohl wie Ratskeller-Wirt Carsten Block: „Klar, freu’ ich mich“, bestätigt der Bürstädter im Gespräch mit unserer Redaktion. Allerdings hat er auch gemischte Gefühle: „Es ist sehr schwierig

...