Vorgaben für Investor

Bürstadt.Das Bürstädter Stadtparlament hat über die neuen Budgetrichtlinien entschieden, die ab dem Haushaltsjahr 2019 gelten sollen. Sie können für die Planung angewandt werden. Allerdings wird über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produkte nochmals im Haupt- und Finanzausschuss diskutiert.

Der Bebauungsplan für die Mainstraße 54 kann nach einstimmigem Beschluss bei Enthaltung der Grünen nun öffentlich ausgelegt werden. Jürgen Eberle (CDU) erläuterte nochmals die Besonderheit dieser Planung, bei der es sich um eine sogenannte Angebotsplanung handelt. Das heißt, der potenzielle Investor hat keine Planung für ein konkretes Projekt beantragt, sondern will prüfen lassen, welche Möglichkeiten er an diesem Standort hat. Die Stadt habe in ihrer Planung nun kulturelle und kirchliche Aktivitäten sowie einen Schank- und Speisebetrieb ausgeschlossen. Wie Eberle erklärte, habe der Investor angekündigt, dort eine Tiefgarage zu bauen und dies mit einem Supermarkt zu kombinieren. Das wertete der CDU-Mann als positiven Impuls.

Unternehmen können wachsen

Ohne Aussprache wurde der Bebauungsplan zum Gewerbegebiet „Die Lächner“ abgesegnet, der die öffentliche Auslegung bereits hinter sich hat. Hier sind nun alle Anregungen abgewogen und er kann in Kraft treten. Der Bebauungsplan erlaubt nun die Veränderung von Grundstücksgrenzen innerhalb des Geltungsbereichs, da zwei Unternehmen dort expandieren wollen. kur

