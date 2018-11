Vorrang für Sozialwohnungen

Bürstadt.Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ gewinnt in Bürstadt langsam an Konturen. Auch die nächsten Schritte sollen gemeinsam mit den Bürgern gegangen werden. Deshalb lud die Verwaltung nun zur dritten Veranstaltung zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) ein, die dieses Mal im Gemeindesaal des Pfarrzentrums St. Peter stattfand. Bürgermeisterin Bärbel Schader begrüßte sowohl Einwohner als auch die Fachleute des Planungsbüros NH Projektstadt.

Ausgestellt an vier Wänden waren vier Themengebiete, die sich als zentral herauskristallisiert haben: Wohnen, Mobilität, Teilhabe sowie Grün- und Freiflächen. Diese Bereiche werden wohl auch viel von den in Aussicht gestellten Fördergeldern verschlingen. An einer fünften Wand waren die Vorschläge angeheftet, die auf dem Engagement verschiedener Gruppen oder auf Bürgerprojekten beruhen und weitaus weniger kostspielig sein werden, wie beispielsweise eine Quartierzeitung.

Gleich zu Beginn freute sich Bärbel Schader, die gute Nachricht vom Land zu verkünden. Am Montag war ein Bescheid aus Wiesbaden gekommen, in dem der Stadt Bürstadt ein Investitionsolumen von 3,5 Millionen Euro für die erste Charge zusagt wurden. Dabei war Bürstadt erst im November 2017 in das Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen worden. „Das erste Nein haben wir nicht akzeptiert und eine Kommission eingeladen, die sich vor Ort anschaut, wo die Defizite in der Stadt liegen. Und das hat gewirkt“, betonte die Bürgermeisterin. Allein für den geplanten Bildungs- und Sportcampus sind 3 Millionen Euro vorgesehen. Stadtplaner Jürgen Schmitt von NH Projektstadt fasste ebenfalls die vorangegangenen Schritte noch einmal zusammen.

Dann war rund eine Stunde für den Rundgang durch die einzelnen Themeninseln geplant. Danach konnten die Bürger noch die Themen mit Punkten versehen, die ihnen besonders wichtig erscheinen. Im Nachgang sollen nun ein Maßnahmenkatalog und eine Zeitschiene erstellt werden, denn das ISEK ist auf zehn Jahre konzipiert.

Am 18. Dezember soll dann beides vorgestellt werden, ehe das Konzept ans Ministerium weitergeleitet wird und die Gremien darüber entscheiden. Für den Rundgang teilten sich die Anwesenden in zwei Gruppen, die jeweils von zwei Leuten der NH Projektstadt begleitet wurden. Die trugen das vor, was bisher zu den Themen gesammelt worden war, und notierten die neuen Vorschläge.

Entwicklung am Beethovenplatz

Der Block „Wohnen“ enthielt unter anderem den Beethovenplatz. Da könnte ein Gesundheitszentrum entstehen. „Der Platz wirkt wie ein klassischer Kerwe- oder Festplatz, aber es findet dort nicht regelmäßig etwas statt“, fasste Schmitt zusammen. Er machte den Vorschlag, mit ein wenig Bebauung den Raum dort enger zu gestalten, damit er als Platz trotzdem noch wahrgenommen wird und dort eine Begegnung stattfinden kann. Anregungen aus dem Plenum waren, dort einen Frequenzbringer einzurichten, weil der Beethovenplatz gut mit dem Bus erreichbar ist.

Auf jeden Fall war sich die Gruppe einig, den sozialen Wohnungsbau in den Mittelpunkt zu stellen, wie beispielsweise in der Görlitzer Straße. Dafür müssten die Gelder verwendet werden, und alle anderen Anliegen in Sachen Bauen oder Modernisieren sollten dem untergeordnet werden. „Nicht, dass die Fördergelder dann für private Anliegen draufgehen und für die Brennpunkte kein Geld mehr zur Verfügung steht“, meinte eine Teilnehmerin.

