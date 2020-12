Vorschlag des Planers kommt an

Bürstadt.Eine Einbahnstraße soll zum neuen Bauhof und Wertstoffplatz des ZAKB führen: von der Mannheimer Straße nach rechts an der Pilzzuchtanlage vorbei, weiter bis zur Kläranlage und parallel zur B 47 wieder zurück. Diesen Vorschlag unterbreitete Planer Michael Schweiger vom Büro Schweiger und Scholz den Mitgliedern des Bürstädter Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses. Diese zeigten sich durchaus angetan und akzeptierten die Bauleitplanung für das Gebiet einstimmig.

Der Bauhof und die Stadtgärtnerei sollen so schnell wie möglich auf die frühere Biogasanlage umziehen. Für den Wertstoffplatz soll ein Bereich an der B 47 reserviert werden. Um den öffentlichen Verkehr zuzulassen, ist es zudem notwendig, auch den Bebauungsplan anzupassen. Wie Schweiger erklärte, könne das Wegeviereck zwischen Pilzzucht und früherer Biogasanlage durchaus genutzt werden. Wo mehr Platz für Laster nötig sei, werden Kurven ausgebaut. Und auch vor der Einfahrt zum Wertstoffhof will er mehr Platz schaffen. „Falls sich eine Schlange bildet, kann der Verkehr an wartenden Fahrzeugen vorbeifahren.“ Er schlägt eine komfortable Lösung mit getrennter Ein- und Ausfahrt vor.

An den Außengrenzen sind Grünflächen vorgesehen, die größeren Bäume sollen erhalten werden. Ein weiteres Detail: Von der Abfahrt Mannheimer Straße bis zur Pilzzucht bleibt der Verkehr in beide Fahrtrichtungen erlaubt. So können die Transporter direkt ausfahren und müssen nicht die große Runde am Bauhof vorbei drehen.

Den neuen Wertstoffhof bezeichnete Alexander Bauer (CDU) als Quantensprung. „Die Zustände zurzeit sind untragbar.“ Einige Behälter seien nur schwer zu erreichen, samstags seien die Wartezeiten zu lang. Noch ist auf dem Gelände nicht viel passiert. Wie das Bauamt mitteilt, soll es noch eine Grundreinigung geben, „ansonsten ist die Anlage bezugsfertig“. Der Auftrag für die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach könne demnächst vom Magistrat vergeben werden. sbo

