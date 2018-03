Vorsitzende kündigt Rücktritt für 2019 an

Anzeige

Bürstadt.Bei der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins Volkschor Bürstadt konnte Vorsitzende Anja Kuhn auf ein aktives Vereinsjahr zurückblicken. Auch die Zusammenarbeit mit dem MGV 02, mit dem eine Chorgemeinschaft besteht, laufe gut. Anja Kuhn kündigte jedoch auch an, dass sie nach zehn Jahren im Amt 2019 nicht mehr als Vorsitzende zur Wahl steht. „Gerne bleibe ich in anderer Funktion, etwa als Beisitzer im Vorstand, aber nicht mehr als Erste Vorsitzende“, sagte sie. Berufliche und private Gründe hätten sie dazu bewogen, das Amt zur nächsten Wahl abzugeben. „Zehn Jahre sind eine lange Zeit.“

Es stand nur die Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden an. Heidi Wulff wurde im Amt bestätigt. Brigitte Kielmann und Dietmar Kühn sind neue Kassenprüfer. Anja Kuhn gab anschließend einen Rückblick auf das Jahr 2017. 38 Proben der rund 40 Chormitglieder habe es gegeben. Sie erinnerte an den ersten gemeinsamen Kräppelabend mit dem MGV 02 mit vielen Tanzgruppen, Büttenrednern und anderen Programmpunkten. Das Jubiläumskonzert des MGV 02 und des GV Volkschor war ein voller Erfolg. „Der MGV 02 feierte sein 115-jähriges Bestehen und wir unser 110-jähriges“, so Kuhn. Ebenfalls traten die beiden Chöre beim Freundschaftssingen des GV Liederkranz in Bobstadt auf und waren beim Stadtjubiläum aktiv. Hier veranstaltete die Chorgemeinschaft Bürstadt ein Konzert, bei dem sich alle Chöre mit zwei Liedern präsentieren konnten. „Der Höhepunkt war sicherlich der am Ende von allen Chören angestimmte Gefangenenchor“, betonte Kuhn.

Im April und September übernahm der Volkschor die Kaffee- und Kuchentheke auf dem Wochenmarkt in Bürstadt. Im Juli fand der erste Haxenabend statt. „Da wir kein Fest von zwei Tagen mehr stemmen können, unsere Haxen aber sehr beliebt sind, bieten wir einen Abend in kleinerer Form an. Weniger Aufwand, weniger Helfer“, erklärte die Vorsitzende. Dieses Konzept soll am 14. Juli wiederholt werden.