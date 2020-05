Vorteilhaft für Bobstadt

Bobstadt.„Mit der Beseitigung des Bahnübergangs in Bobstadt kann endlich ein großer Meilenstein in der städtebaulichen Entwicklung im Ortsteil Bobstadt erfolgen“, freut sich Ursula Cornelius, Fraktionschefin der CDU Bürstadt. Denn das Parlament hat einer Kreuzungsvereinbarung der Stadt Bürstadt mit der DB Netz AG zugestimmt. Die Bobstädter erwarteten eine wesentliche Entlastung, da die Lkw dann nicht mehr durch die Mannheimer Straße und Bergstraße zum Bahnhof fahren, teilt Cornelius in einer Pressemitteilung mit. Zum anderen könnten nun die beiden Bobstädter Gewerbegebiete Mittelfeld Süd und Nord von der B 44 her erschlossen werden – ebenso das Gewerbegebiet „In den weißen Aspen“.

Anreize für Wohnen und Arbeiten

Die CDU erhofft sich, dass auf den neuen, kleinteiligen Gewerbeflächen Anreize für Wohnen und Arbeiten geschaffen werden. Zudem könnte damit eine steigende Anzahl von Arbeitsplätzen und eine erhöhte Einnahme der Gewerbesteuer einhergehen. Bestehende Betriebe könnten aus der Innenstadt verlagert werden, aber auch Betriebe aus der näheren Umgebung könnten hier eine neue Heimat finden. Das sei sehr vorteilhaft für den Stadtteil, so die Union.

„Mit Blick auf die strategisch gute Lage in Bezug auf die Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe freuen wir uns sehr, dass es der Verwaltung gelungen ist, ein jahrelanges Projekt in kürzester Zeit so zu forcieren, dass die städtebauliche Entwicklung in Bobstadt entscheidend vorangetrieben wird“, lobt Ursula Cornelius. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 30.05.2020