Votum zur neuen Nibelungenstraße

Bürstadt.Die Neugestaltung der Nibelungenstraße steht am heutigen Mittwoch erneut auf der Tagesordnung der Bürstädter Kommunalpolitik. Um 19.30 Uhr beginnt die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung im Rathaus. Die Mitglieder sollen ihr Votum zum Entwurf abgeben, bevor die Stadtverordneten das letzte Wort darüber sprechen.

Dass die Fußgängerampel am Blauen Palais der Neugestaltung geopfert und durch einen Überweg ersetzt werden soll, hat, wie mehrfach berichtet, zu vielen Beschwerden geführt – und zu einer Unterschriftenliste mit 685 Namen von Bürgern darauf, die sich gegen die Verlegung der Ampel in Richtung Post ausgesprochen haben. Ebenfalls nicht ohne Kritik ist der Plan geblieben, an der Kreuzung Main-/Nibelungenstraße mit einem Minikreisel für flüssigeren Verkehr zu sorgen. Laut der aktuellen Verwaltungsvorlage hält die Stadtverwaltung an beiden Elementen fest – Fußgängerüberweg statt Ampel und Minikreisel. Das könnte für spannende Diskussionen im Ausschuss sprechen. mas

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019