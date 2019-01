Waffen und Drogen entdeckt

Bürstadt.Direkt in der Zelle gelandet ist ein 30-jähriger Mann aus Bürstadt nach einem heftigen Streit mit Messereinsatz. Die Polizei entdeckte in der Wohnung des Mannes Waffen und größere Mengen an Drogen.

Nach ersten Ermittlungen war der 30-Jährige an einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem anderen Mann beteiligt. Der 30-jährige soll seinen Kontrahenten dabei auch mit einem Messer verletzt haben. Zumindest die beiden Männer sind wohl dem Rotlichtmilieu zuzuordnen. „Beide mussten im Krankenhaus ihre Verletzungen behandeln lassen“, berichtete eine Sprecherin dem Südhessen Morgen.

Bei der anschließenden Suche nach der Tatwaffe machten die Streifen der Polizei allerdings noch ganz andere Entdeckungen. In den Räumen des 30-Jährigen in einem Haus in der Nibelungenstraße stellten die Beamten über zwei Kilogramm Marihuana, eine Schreckschusspistole und einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicher, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Gegen den Mann wurde daraufhin nicht nur Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet, sondern auch wegen des Verdachts auf illegalen Drogenhandel in nicht geringen Mengen.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt stellte noch am Samstag einen Antrag auf einen Haftbefehl. Der 30-Jährige wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt und direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. pol/sbo

