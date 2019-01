Wahlkampf auf dem Bierdeckel

Bürstadt.Eine echte Herausforderung: Der „Südhessen Morgen“ hat die beiden Kandidaten für die Bürstädter Bürgermeisterwahl darum gebeten, ihre Wahlziele auf einem Bierdeckel zusammenzufassen. Amtsinhaberin Bärbel Schader (CDU) beweist künstlerische Qualitäten und zeichnet drei Figuren in die Mitte. „Gesunde, soziale Stadt“ steht obendrüber, darunter „Gemeinsam Bürstadt gestalten“. Drumherum ordnet sie ihre Ziele an: Wohnraum für alle, Arbeitsplätze vor Ort, Lebensqualität, Mobilität und Teilhabe. Steffen Lüderwald, der für SPD und Grüne antritt, will „Bürgermeister für alle in einer Stadt für alle“ werden. Mitten auf seinem Bierdeckel steht ein Zitat von Konrad Adenauer: „Man darf niemals ,zu spät’ sagen. Auch in der Politik ist es niemals zu spät. Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang.“ red

