Zum Thema Bürgermeisterwahl:

Am Sonntag hatten wir eine spannende Bürgermeisterwahl zwischen zwei Kandidaten, die sich im Eintritt und Auftritt für dieses Amt wirklich sehen lassen können. Was sich überhaupt nicht sehen lassen konnte war die Wahlbeteiligung.

Bürstädter, was habt Ihr denn da gemacht bzw. nicht gemacht? Wie kann man nur so undankbar mit Demokratie umgehen. Nicht mal die Hälfte aller Wahlberechtigten haben Gebrauch von ihrem Recht gemacht. Mich beschämt das.

In so vielen Ländern, wie z.B. aktuell in Venezuela gehen die Menschen auf die Straße für ihr Recht auf ordentliche und demokratische Wahlen. Schon in meinem Elternhaus galt im wahrsten Sinne des Wortes der Wahlspruch: Wahlrecht ist Wahlpflicht. Will denn mehr als jeder zweite volljährige Bürstädter nicht mitbestimmen oder sich adäquat vertreten wissen?

Bürgermeister sein stell’ ich mir ganz schön anspruchsvoll vor und die zwei Kandidaten hätten wirklich mehr Interesse und Respekt verdient.

