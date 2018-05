Wald mit allen Sinnen erlebt

Anzeige

Groß-Rohrheim.„Wie viel Mal noch schlafen?“ So zählten die Kinder die Tage, bis es endlich wieder mit dem Groß-Rohrheimer Gemeindekindergarten in den Wald ging. Dieses Jahr waren die vier- bis sechsjährigen Kinder zuerst dran. Eine besonders große Gruppe hatte sich zum Fahrradfahren angemeldet. 15 Kinder über fünf Jahren trauten sich zu, den Weg sicher zu bewältigen. Auch die Busfahrer absolvierten einen längeren Fußmarsch an blühenden Wiesen vorbei und schattigen Wegen entlang. Am Ziel angekommen boten die Erzieherinnen Spaziergänge an, begleiteten die Kinder beim Stöckeschnitzen und besuchten einen Fuchs- und einen Dachsbau.

An einem Tag begleitete Biologe und Kindergartenvater Alexander Roos die Gruppe. Gemeinsam gingen alle auf die Suche nach den Kleinlebewesen des Waldes. Die Kinder konnten sie betrachten und anfassen, lernten dabei, wie sie sich unterscheiden und wie und wo sie leben.

In der folgenden Woche waren ein- bis dreijährigen Kinder dran. Schon das Einsteigen in den Gemeindebus war für die Jüngsten eine Herausforderung, die sie mit viel Vertrauen und Selbstsicherheit bewältigten. Am Waldplatz war das gemeinsame Frühstück ein wichtiges Element mit festen Ritualen.