In der Neuen Waldstraße war ein Baum umgestürzt. © Berno Nix

Bürstadt.Zwei Mal musste die Feuerwehr Bürstadt in der Nacht von Freitag auf Samstag ausrücken. Zum einen war ein Baum umgestürzt und versperrte die Zufahrt in den Riedroder Wald. Zum anderen war die Pumpe in der Unterführung auf der B 44 von Bürstadt nach Biblis ausgefallen, so dass die Feuerwehr helfen musste, das Regenwasser zu entfernen. Beide Male waren 20 Mann in vier Fahrzeugen im Einsatz. kur

