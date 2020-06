Walken fürs Sportabzeichen

Bürstadt.Der TV Bürstadt hat das Training fürs Sportabzeichen wieder aufgenommen. „Der Start war sehr gut“, freut sich Abteilungsleiter Alfons Haag. 15 Sportler hätten intensiv und mit viel Freude das erste Training absolviert. Allerdings sei es sehr umständlich – durch die Auflagen zum Schutz vor dem Coronavirus. So müssen Geräte wie beispielsweise die Bälle nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Alle Teilnehmer müssen den Vorschriften zustimmen sowie ihre Adresse und Telefonnummer hinterlassen. Um mehr Zeit zu haben, wird am Donnerstag, 4. Juni, um 17.30 Uhr ein zweistündiges Walking angeboten. Wer mitmachen möchte, wird gebeten, sich bei Annerose Benedum unter der E-Mail audbenedum@t-online.de anzumelden. Training auf dem Sportplatz ist an diesem Abend nicht möglich. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.06.2020