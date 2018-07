Anzeige

Bürstadt.Die katholische Pfarrgruppe Bürstadt lädt am Samstag, 4. August, ein zu einer Fahrradwallfahrt nach Maria Einsiedel. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Gemeinsam im Glauben unterwegs”. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr an der Pfarrkirche St. Michael. Über die Pfarrkirchen Biblis und Groß-Rohrheim, wo zu geistlichen Impulsen, Gebeten und Gesprächen Station gemacht wird, geht es nach Maria Einsiedel. Dort angekommen, gibt es eine kleine Stärkung. Um 16.30 Uhr findet dann der Abschlussgottesdienst statt. Wallfahrer mit anderen Verkehrsmitteln sind willkommen. Bei Regen findet die Wallfahrt nicht statt. Anmeldungen sind möglich bis zum 30. Juli im Pfarrgruppenbüro, Telefon 06206/61 87, oder mit den in den Kirchen ausliegenden Listen. red