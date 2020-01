Wanderung zum Jahresabschluss

Biblis.Das Wetter meinte es gut mit der Wander- und Kulturabteilung der TG Biblis. Nach den trüben Weihnachtstagen haben sich fast 40 Wanderfreunde bei strahlendem Sonnenschein zur Jahresabschlusswanderung getroffen. Gestartet wurde auf dem Parkplatz am Golfpark. Vorbei an den Skulpturen der Platanenallee ging es durch das zu dieser Jahreszeit ungewöhnlich leuchtende Grün der Golfanlage bis zum sogenannten Mannheimer Tor. Unterwegs wurden die Wanderer von guten Geistern erwartet und mit einem Sektumtrunk überrascht. Zum Abschluss des winterlichen Fußmarschs trafen sich alle Teilnehmer im Vereinsheim Flic-Flac der Turngemeinde. Jürgen Weis hatte wieder eine sehenswerte Bildpräsentation zum Jahresrückblick erstellt. So konnte das alte Jahr in froher Runde ausklingen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.01.2020