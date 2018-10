Wann wacht Bürstadt in Sachen Städtebau auf?

Zur Stadtentwicklung in Bobstadt:

Architekt Thomas Heiser wünscht sich ein schöneres Lampertheim. Schön, dass es noch Menschen gibt mit städtebaulichem Geschmack. Das zeigt ein Bericht über Thomas Heiser, Architekt und Städteplaner.

In einem persönlichen Gespräch habe ich erfahren, dass das Riesengebäude am Messplatz in Bobstadt, neben der Vitosklinik in Lampertheim, für ihn als Negativbeispiel der Städteplaner anzusehen ist, so sollte nicht gebaut werden.

Deshalb engagiert er sich für kleinteiliges Bauen, passend zum Umfeld und Fingerspitzengefühl bei der Nachverdichtung. Leider sind das bisher in Bürstadt Fremdwörter. In Lampertheim wacht man auf! Vielleicht hätten die Entscheider des Messplatzes über den Ortsrand blicken sollen, denn auch aus Hofheim hört man von einem ortsansässigen Architekten, dass nicht höher als 7,50 Meter gebaut wird, im geräumigem Umfeld.

Wann wacht Bürstadt auf? Oder ist man schon aufgewacht, bei dem Anblick des verdichtetem zugebauten Messplatz-Areals? So hat man sich jüngst geäußert, dass im geplanten Baugebiet Langgewann nicht die erste Variante mit Hochhäusern, sondern die zweite Variante aufgelockert mit niedrigen Einfamilienhäusern umgesetzt werden soll. Leider zu spät für den Messplatz Bobstadt und seine Anwohner. Herrn Heiser kann man nur wünschen, dass er mehr Gehör findet als die Messplatzbebauungsgegner in Bobstadt. Die Chancen stehen gut, denn in Lampertheim hatte schon die geplante Biogasanlage keine Chance, den Fledermäusen und anderem Getier gab man wenigstens dort eine Überlebenschance. Wie war das noch in Bürstadt und Bobstadt?

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.10.2018