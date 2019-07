Warm tanzen für den großen Auftritt

Bürstadt.Der Saal steht voller Biergarnituren – ist aber bis auf ein paar wenige Helfer der Bürstädter TSG noch gähnend leer. Dafür tobt auf der Bühne das Leben: Eine Gruppe Mädchen in schwarzen Leggins und lässigen grau-blauen Shirts springt, zuckt und tanzt über die Bühne. Und das sieht so professionell aus, dass man einfach hinsehen muss. Noch hat die Gymnastica – das internationale Turnfest in Bürstadt – nicht angefangen. Die Proben laufen zwei Tage vor Beginn allerdings schon auf Hochtouren.

Am Sonntag ist die Gruppe aus Israel angereist, einen Tag später stehen die gut 30 Mädels schon auf der Bühne. Und es geht richtig rund zu den verschiedensten Musikstilen: Orientalische und traditionell jüdische Einflüsse sind zu hören, aber auch ganz moderne, heftige Beats. „Wir erzählen Geschichten mit unseren Tänzen“, erzählt Managerin und Choreographin Michalpal Bracha. Und verrät auch gleich, dass es zu jedem Tanz passende Kostüme gibt.

Gute Bekannte

Klar, es gibt einiges zu sehen, wenn die Tze’adim Group aus dem Hefer Valley zur großen Show auf der Bühne steht. Die Mädels – oder zumindest einige der 15- bis 18-Jährigen – waren schon bei der Gymnastica 2016 zu Gast in Bürstadt. Und haben nachhaltig Eindruck hinterlassen. Nicht nur bei den Zuschauern – auch bei den anderen Teilnehmern.

„Ja, die Gruppe kennen wir gut“, versichern Martin und Jeppe von den Silkeborg Boys & Girls. „Mit ihnen haben wir uns schon das letzte Mal viel unterhalten.“ Die Jungs aus Dänemark sind nach den Gästen aus Israel an der Reihe, die Bühne kennenzulernen. „Unsere Mädchen sind noch in der Schillerschule und proben dort“, erklärt Coach Martin. Die letzten Minuten, bis sie an der Reihe sind, nutzen die jungen Sportler, um den Auftritt der Tänzerinnen zu verfolgen. Federleicht sieht es aus, wenn die Mädels ihre bis in die Fußspitzen gestreckten Sprünge zeigen. Gerade noch tanzen sie wilden Freestyle, einen Augenblick später bilden sie eine perfekte Formation. Neun Stunden die Woche trainieren sie dafür. „Das ist harte Arbeit“, versichert Managerin Michalpal Bracha.

Dann sind die Silkeborger dran – aber erst, nachdem sie die Mädels mit Applaus und Jubelrufen verabschiedet haben. Es geht ans warm machen. Coach Jeppe leitet an und tanzt mit – plötzlich herrscht eine ganz andere Energie auf der Bühne: Die Jungs haben richtig Kraft. Und nur so zum Aufwärmen ein paar Salti vorwärts, rückwärts und irgendwie noch seitwärts verdreht – alle Achtung.

Die Dänen sind alte Hasen, was die Gymnastica betrifft. „Wir sind seit 1982 dabei“, berichtet Martin noch, bevor er auf die Bühne steigt. Nein, er selbst natürlich nicht. Er stand 2004 zum ersten Mal auf der TSG-Bühne. Erst als Akteur, jetzt als Coach. Und die Boys & Girls sind beliebt: Sowohl zur nettesten als auch zur besten Gruppe sind sie 2016 gewählt worden. Klingt vielversprechend.

Nach und nach füllt sich die Halle. Eine Tanzgruppe aus England macht es sich auf einer Biergarnitur bequem. Die TSG-Helfer reichen Getränke – und auch mal heißes Wasser gegen Halsweh.

Ganz vorne, direkt vor der Bühne haben einige ältere Semester Platz genommen und genießen das bunte Treiben. „Wir sind alle Großmütter aus Israel“, erzählt Shlomit Hefez, 67 Jahre alt. „Tata Zaza“ nennt sich die Formation aus dem Jordantal, was so viel heißt wie „Omas in Bewegung“. Die Frauen zwischen 60 und 80 Jahren haben sich erst im November zu einer Tanzgruppe zusammen gefunden. Ihren ersten großen Auftritt hatten sie am Freitag zu Hause. Heute Abend geht es dann gleich in die Vollen. „Wir treten im Bürgerhaus-Park auf und machen Werbung für die Gymnastica“, verrät Shlomit – und fügt strahlend hinzu: „Wir sind total aufgeregt.“

© Südhessen Morgen, Dienstag, 16.07.2019