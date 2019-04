Was macht eine Tiefbauingenieurin den ganzen Tag?

Bürstadt.Auch, wenn er in diesem Jahr einen Monat früher stattfand, war der „Girls & Boys Day“ bei der Stadt Bürstadt wieder einmal sehr gefragt bei den Kids.

In den Kindertageseinrichtungen Zwergenwald, Kunterbunt und der Wichtelburg verbrachten fünf Jungs ihren Tag und schnupperten in den Beruf des Erziehers hinein. Auch für die teilnehmenden vier Mädchen gab es was zu erleben. So haben sie ihren Tag auf dem Ordnungsamt, in der Gärtnerei und auf dem Bauamt verbracht, durften die Mitarbeiter zu Außenterminen begleiten und haben einen kleinen Einblick in die Berufe einer Ordnungspolizeibeamtin, Gärtnerin und Tiefbauingenieurin bekommen.

Nach getaner Arbeit wurden die Kinder mit den Abteilungsleitungen von Frau Schader mit einem kleinen Präsent der Stadt verabschiedet. red

