„Was soll man auch machen?“

Bürstadt.Vor der Buchhandlung Pegasos hat sich eine kleine Schlange gebildet, im Laden ist einiges los. Zahlreiche Kunden schlendern die Regale entlang und suchen konzentriert Krimis und Bilderbücher für den Gabentisch aus. Oder geben ihre Bestellungen auf, die sie am Dienstag noch persönlich abholen können. Danach ist Schluss mit dem Weihnachtsbummel: Der nächste Lockdown steht an.

Inhaber Karlheinz Hock schlägt gerade einen dicken Wälzer in hübsch bedrucktes Weihnachtspapier ein und reicht ihn weiter an die Kasse. Dann hat er Zeit für ein kurzes Gespräch – und sieht gar nicht so unzufrieden aus. „Die erste Monatshälfte war mehr als gut“, sagt er. „Viele hatten sich schon gedacht, dass so etwas kommt und sich danach gerichtet.“ Zudem gingen etliche lieber im ruhigeren Bürstadt einkaufen als in den großen Zentren. Ob das alles reichen wird, um am Ende schwarze Zahlen zu schreiben, müsse sich allerdings erst noch zeigen, meint Hock. Trotz Schließung läuft sein Betrieb noch bis 23. Dezember weiter. „Wir nehmen Bestellungen entgegen und liefern auch nach Hause“, erläutert der Buchhändler.

So ähnlich läuft’s auch bei Blumen Bartosch gegenüber auf der anderen Seite der blitzsauber renovierten Nibelungenstraße. Der Laden ist so voll, wie es die Abstandsregeln hergeben, das Bartosch-Team bindet einen Strauß nach dem anderen. Eine Kundin entscheidet sich spontan für ein kleines Kunstwerk aus Holz und Metall. „Ich habe keine Lust, auf der Suche nach Geschenken noch durch alle Läden zu rennen“, seufzt sie. „Und im Internet bestellen will ich auch nichts.“

Lieferservice läuft weiter

„Heute ist viel los, morgen sicher auch. Aber das kann die Schließung nicht aufwiegen“, stellt Chefin Helga Bartosch fest. Auch künftig wird sie täglich im Laden stehen, Lieferservice und Bestellungen für Beerdigungen laufen schließlich weiter. Auf einen Stand auf dem Wochenmarkt verzichtet sie allerdings. Für ihre Frischblumen ist es zu kalt. „Was soll man machen“, sagt sie und zuckt die Schultern. „Das Leben ist schließlich kein Ponyhof.“

Ein Stück weiter die Nibelungenstraße runter bereitet sich auch Peter Limburg auf den Lockdown vor: Für seinen Fachhandel „Megabyte“ hat er sich mit Druckerpatronen und Schreibwaren für die Schule eingedeckt. „Ich darf – wie schon im Frühjahr – offen lassen“, berichtet er. Gerade jetzt, wenn viele Berufstätige im Home-Office arbeiten, werden seine Waren und Dienstleistungen dringend gebraucht. Trotzdem begrüßt er seit Monaten deutlich weniger Kunden als zuvor. Sich den Weg durch die Baustelle zu suchen, war tatsächlich ziemlich mühselig. „Die Leute haben deshalb gezielter eingekauft“, ist er sich sicher.

Erst vor wenigen Tagen sind die Bautrupps abgezogen – und jetzt der Lockdown. Trotzdem ist Peter Limburg mit der runderneuerten Nibelungenstraße zufrieden. „Sehr schön und geordnet“, findet er. Einziger Kritikpunkt: Vor seinem Geschäft darf kein Lieferant parken. „Sie müssen vor der Metzgerei Doll halten und dann mit dem Hubwagen zu uns fahren“, schüttelt er den Kopf.

Bei Teamsport Sperl in der Mainstraße machen sich die Kunden ebenfalls seit einigen Wochen rar. Schon im November war Mannschaftssport wegen steigender Coronazahlen verboten. „Damit ist uns von heute auf morgen ein großer Teil des Geschäfts weggebrochen“, berichtet Oliver Schumacher. Dennoch gibt es einige Aufträge abzuarbeiten. Bis 23. Dezember bleibt das Team vor Ort, nimmt Bestellungen entgegen und liefert auch aus.

Bei Vetter Moden ist dagegen einiges los. „Die umsatzstarken Tage finden jetzt schon statt“, sagt Burkhard Vetter. „Leider sind es nur zwei.“ Auch der Familienbetrieb Vetter liefert Modisches auch auf Bestellung. Trotzdem sieht der Junior-Chef dem erneuten Lockdown alles andere als gelassen entgegen. Ihn ärgert riesig, dass die Politik vollmundig Überbrückungshilfen anpreist, die dann nur „zu einem Bruchteil“ bei den Betroffenen ankommen würden: „Mir bringen Sonderabschreibungen gar nichts, wenn ich keine Gewinne mache.“ Zudem müsse er einen stattlichen Anteil der Novemberhilfen direkt an den Steuerberater überweisen. „Ich darf das Geld nicht selbst beantragen – wohl weil der Staat uns Unternehmern misstraut.“

Er ist sich sicher, dass der Lockdown deutliche Spuren in den Innenstädten hinterlässt. „Die Menschen haben sich daran gewöhnt, bei den Internetriesen zu bestellen.“ Sie wieder zurück in die Geschäfte zu holen, sei äußerst schwierig. „Nach Corona wird vieles nicht mehr so sein wie zuvor“, befürchtet Vetter. „Aber was soll man machen.“

