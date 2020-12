Bürstadt.„Dass wir so viele Geschenke erhalten, ist außergewöhnlich. So etwas haben wir bisher noch nicht gehabt“, betonte Birgit Mascetta, Leiterin des Sozialen Dienstes im Altenheim St. Elisabeth. Sie bedankte sich bei allen, die dazu beigetragen haben, den Bewohnern und auch den Mitarbeitern die Zeit vor Weihnachten ein bisschen leichter und freudiger zu machen.

Nach der Kita St. Peter und der Erich Kästner-Schule überreichte am Montag auch noch die Kita Zwergenwald Geschenke. Es gab selbstgebasteltes Weihnachtsleuchten im Glas. „Die Idee stammt eigentlich vom Elternbeirat und ist auf einer Sitzung entstanden, die aber bereits vor St. Martin war. Und die Geschenke sollten auch zum Martinstag überreicht werden. Aber es kam anders“, erzählte Anja Kuhn, Leiterin des Zwergenwalds im Boxheimerhof.

Kurz nachdem die Bastelarbeit angefangen hatte, musste die erste Gruppe der Kinder in Quarantäne. Dann waren drei weitere Gruppen von Corona betroffen und durften nicht in den Kindergarten kommen. „In der vergangenen Woche haben wir geschaut, dass wir die Aktion doch noch zu Ende bringen und mit allen daran gearbeitet, die gerade da waren“, fuhr die Leiterin fort. Die mitgebrachten Gläser wurden farbenfroh beklebt und mit einem LED-Licht ausgestattet. Dazu wurde noch ein Anhänger gebastelt, der das Geschenk komplett machte. Darauf ist der Spruch zu lesen: „Liebe ist das Licht, das auch in dunklen Zeiten nicht verlöscht.“ Auf jedem Anhänger ist der Name des Kindes zu lesen, das die kleine Leuchte gebastelt hat. Insgesamt sind etwa 80 Lichter entstanden, die in großen Kartons dem Altenheim überreicht wurden.

Die Freude war Birgit Mascetta anzusehen. Sie wird die Lichter am Abend des 22. Dezember in den Wohngruppen verteilen. „Derzeit leben 89 Senioren bei uns im Haus. Das passt ganz gut mit der Anzahl“, meinte sie. Im Demenzwohnbereich werden die leuchtenden Gläser nur verteilt und benutzt, solange jemand vom Personal dabei ist. Derzeit würden viele Weihnachtsgedichte und -geschichten vorgelesen. Singen sei leider nicht erlaubt.

„Wir machen das ganz alltägliche Programm mit den Senioren, unter anderem Gedächtnistraining. Das läuft ja weiter, trotz Corona“, so Birgit Mascetta. Wie berichtet gibt es in St. Elisabeth bestätigte Corona-Fälle – sowohl bei den Bewohnern als beim Personal.

Gut für die Stimmung

Besinnliche Feiertage werde es daher in St. Elisabeth eher nicht geben, vermutete Mascetta. Dafür dürfte die Hektik zu groß sein. Denn alle Mitarbeiter seien stark ausgelastet. „Aber wenn man so was Schönes in Empfang nehmen kann, stärkt das auch die Mitarbeiter“, betonte sie. Und so kommen nicht nur die Bewohner in Weihnachtsstimmung, sondern auch alle, die in St. Elisabeth ihren Dienst tun.

