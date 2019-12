Weihnachtsmann vor Gericht

Bürstadt.„Hallo Polizei, kommen Sie schnell! Da bricht einer ins Haus ein!“ Eine neugierige Nachbarin interpretierte den Besuch des Weihnachtsmannes falsch, so wurde er glatt festgenommen. „Ich war so artig, habe aber keine Geschenke bekommen“, jammerten die Kinder an Heiligabend. Denn aus der Untersuchungshaft konnte der Mann in Rot keine Wünsche mehr erfüllen. Diese etwas andere Weihnachtsgeschichte spielten 13 Mädchen der Erich Kästner-Schule Bürstadt im Altenheim St. Elisabeth.

Mit Frank Gumbel hat die Theater-AG das Stück „Der gefangene Weihnachtsmann“ einstudiert. Da es keine Auftrittsmöglichkeit im Advent in der Schule gab, organisierte Gumbel die Premiere in St. Elisabeth. Damit erfuhr das Engagement des Regisseurs und der Mädchen eine schöne Wertschätzung. Im voll besetzten Gemeinschaftsraum herrschte gespannte Stimmung, die Besucher schlugen sich schnell auf die Seite des unschuldig verhafteten Weihnachtsmannes. So lautete das Motto: „Freiheit für den Weihnachtsmann.“ Die Kinder spielten überzeugt die Gerichtsszene, die gespickt war mit witzigen Dialogen. Alles hatten die Schülerinnen auswendig gelernt, trotz der Aufregung war ihnen der Spaß an der Sache anzumerken.

Die Polizei konnte die Fingerabdrücke des Weihnachtsmannes nicht in der Verbrecherkartei finden. Die Zeugin erzählte, dass sie den Angeklagten am 24. Dezember gesehen habe, als er mit einer Art Fernbedienung die Tür des Hauses öffnete und mit einem halbvollen Sack eintrat. „Ich bin mir sicher, der wollte seinen Sack mit Diebesgut füllen. Schämen Sie sich!“ Der Polizeihauptmeister berichtete, bei dem „Einbrecher“ Spielzeug gefunden zu haben. „Waaasss?“ Der Weihnachtsmann war empört: „Ihr habt die Geschenke für die Kinder ausgepackt! Das geht doch nicht!“ Der Weihnachtsmann erzählte, dass er einen Himmelsschlüssel habe, keine Fernbedienung. Damit gelange er in alle Häuser – und in die meisten Herzen der Menschen.

Wo er wohne? „Na im Himmel, nur im Januar, da mache ich Urlaub auf Mallorca.“ Die Verteidigung rief als Zeugen ein sprechendes Rentier und drei Engel auf. „Er kennt die Geschenke aller Kinder“, erklärte ein Engel. Auch die für die Kinder des Staatsanwalts, wie sich herausstellte. Dieser staunte nicht schlecht. Und wenn das nicht schon genügt hätte, tauchte auch noch Petrus höchstpersönlich auf, der nachschauen wollte, warum keine Geschenke verteilt werden. Der Weihnachtsmann wurde freigesprochen – rechtzeitig zur Bescherung.

